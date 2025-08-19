Винник утік з України, бо боявся чеченців? Відомий продюсер приголомшив заявою

Український естрадний продюсер Сергій Перман прокоментував втечу співака Олега Винниак до Німеччини.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю колишнього менеджера Ані Лорак виданню "ГОРДОН".
Як розповів Перман, хоча він особисто не володіє деталями, зокрема чи дійсно співак залишав Україну, ховаючись під ковдрою на задньому сидінні автівки, все ж має інформацію від друзів, які бачили артиста за кордоном.
За його словами, Винник у перші місяці повномасштабного вторгнення вже був у Німеччині.
"Я тільки знаю, що в перші пів року повномасштабної війни з ним у Німеччині бачилися мої друзі. І він з великою кількістю охорони ходив і говорив, що він найбільша зірка України, на нього полюють чеченці, уся путінська машина, що він усіх хвилює, цікавить, що на нього полюють, і тому він із великою кількістю охорони", - сказав продюсер.
Він також висловив думку, що українська сцена нічого не втратила після зникнення співака, а відсутність Винника на батьківщині протягом трьох років він пояснює страхом.
“Страх, мабуть. Я більше не маю пояснення. Винник... Він якось так з'явився, і так само зник. Олег жив у Німеччині довгий час, там працював, він там став артистом, набирався досвіду, а потім раптом у нас з'явився вже достатньо у зрілому віці і вистрілив для своїх вовчиць, вистрілив і потім і зник. Ну, ні так ні", - зазначив Сергій.
Нагадаємо, що за неофіційною інформацією, Винник справді залишив Україну невдовзі після вторгнення Росії.
У лютому 2022 року він виїхав до Німеччини, де мешкає досі. Пізніше артист пояснив, що не має українського громадянства, а приїжджав в Україну лише з гастрольними поїздками.
