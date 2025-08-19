Винник утік з України, бо боявся чеченців? Відомий продюсер приголомшив заявою

Чому насправді Винник виїхав з України

Як розповів Перман, хоча він особисто не володіє деталями, зокрема чи дійсно співак залишав Україну, ховаючись під ковдрою на задньому сидінні автівки, все ж має інформацію від друзів, які бачили артиста за кордоном.

За його словами, Винник у перші місяці повномасштабного вторгнення вже був у Німеччині.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

"Я тільки знаю, що в перші пів року повномасштабної війни з ним у Німеччині бачилися мої друзі. І він з великою кількістю охорони ходив і говорив, що він найбільша зірка України, на нього полюють чеченці, уся путінська машина, що він усіх хвилює, цікавить, що на нього полюють, і тому він із великою кількістю охорони", - сказав продюсер.

Він також висловив думку, що українська сцена нічого не втратила після зникнення співака, а відсутність Винника на батьківщині протягом трьох років він пояснює страхом.

“Страх, мабуть. Я більше не маю пояснення. Винник... Він якось так з'явився, і так само зник. Олег жив у Німеччині довгий час, там працював, він там став артистом, набирався досвіду, а потім раптом у нас з'явився вже достатньо у зрілому віці і вистрілив для своїх вовчиць, вистрілив і потім і зник. Ну, ні так ні", - зазначив Сергій.

Нагадаємо, що за неофіційною інформацією, Винник справді залишив Україну невдовзі після вторгнення Росії.

У лютому 2022 року він виїхав до Німеччини, де мешкає досі. Пізніше артист пояснив, що не має українського громадянства, а приїжджав в Україну лише з гастрольними поїздками.