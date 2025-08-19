RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота

Винник сбежал из Украины, потому что боялся чеченцев? Известный продюсер ошеломил заявлением

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский эстрадный продюсер Сергей Перман прокомментировал побег певца Олега Винника в Германию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего менеджера Ани Лорак изданию "ГОРДОН".

Почему на самом деле Винник выехал из Украины

Как рассказал Перман, хотя он лично не владеет деталями, в частности действительно ли певец покидал Украину, прячась под одеялом на заднем сиденье автомобиля, все же имеет информацию от друзей, которые видели артиста за границей.

По его словам, Винник в первые месяцы полномасштабного вторжения уже был в Германии.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

"Я только знаю, что в первые полгода полномасштабной войны с ним в Германии виделись мои друзья. И он с большим количеством охраны ходил и говорил, что он самая большая звезда Украины, на него охотятся чеченцы, вся путинская машина, что он всех волнует, интересует, что на него охотятся, и поэтому он с большим количеством охраны", - сказал продюсер.

Он также выразил мнение, что украинская сцена ничего не потеряла после исчезновения певца, а отсутствие Винника на родине в течение трех лет он объясняет страхом.

"Страх, видимо. Я больше не имею объяснения. Винник... Он как-то так появился, и так же исчез. Олег жил в Германии долгое время, там работал, он там стал артистом, набирался опыта, а потом вдруг у нас появился уже достаточно в зрелом возрасте и выстрелил для своих волчиц, выстрелил и потом и исчез. Ну, нет так нет", - отметил Сергей.

 

Напомним, что по неофициальной информации, Винник действительно покинул Украину вскоре после вторжения России.

В феврале 2022 года он уехал в Германию, где живет до сих пор. Позже артист объяснил, что не имеет украинского гражданства, а приезжал в Украину только с гастрольными поездками.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег ВинникВойна в УкраинеЗвезды шоу-бизнеса