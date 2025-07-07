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Військові звернулися до "Курган і Агрегат" хітовою піснею: "Бо ні г*мна, ні ложки"

Понеділок 07 липня 2025 18:03
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Військові звернулися до "Курган і Агрегат" хітовою піснею: "Бо ні г*мна, ні ложки" "Курган і Агрегат" отримали креативне запрошення від військових (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Військові з бригади "Чорний ліс" креативно звернулися до учасників гурту "Курган і Агрегат" ("Курган & Agregat"). Ба більше, вони ще й переспівали їхню пісню - вийшло дуже незвичайно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram бригади "Чорний ліс"

Чому військові звернулися до "Курган і Агрегат"

"Чорний ліс" вирішив записати відео для учасників гурту не заради "хайпу". Так військові креативно запросили "Курган і Агрегат", аби ті допомогли їм з важливою справою.

"Запрошуємо гурт "Курган і Агрегат", щоб ви доєднались до благодійного фестивалю з нагоди Дня Дрогобича. І допомогли зібрати донати для нашої бригади. Тож, Аміль та Раміль Насірови, Євген Володченко, Валентин Губеня, радо запрошуємо вас в Дрогобич", - сказав захисник.

Після цього він та учасники оркестру почали співати. І, мабуть, це вперше, коли хіт "Валентина" прозвучав у такому виконанні.

Вони проспівали наступні рядки:

"Валька
Наколоти МакКофе
Зроби як ти умієш
Добав ще сахар трошки

Валька
А дай ще сігаретку
А дай ще зажигалку
Бо ні г*мна ні ложки".

У коментарях юзери активно "тегають" учасників гурту, аби ті швидше помітили відео від військових.

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