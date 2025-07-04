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Музиканти-військові записали особливу пісню про Армійську авіацію, яку варто почути (відео)

П'ятниця 04 липня 2025 16:49
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Музиканти-військові записали особливу пісню про Армійську авіацію, яку варто почути (відео) PAT SEVENTHPROOF (фото: прес-служба)
Автор: Поліна Іваненко

Відомий український музикант PAT SEVENTHPROOF, який долучився до війська у 2024 році, випустив трек, слова до якого написав співак та військовий Мирослав Кувалдін (лідер гурту "The ВЙО"). Пісню було створено до Дня Армійської авіації, який цього року вперше відзначався 3 липня.

Про це РБК-Україна розповіли у "Культурних силах".

Про що нова пісня

"Армійська авіація Сухопутних військ ЗСУ нині - це ключовий, мобільний та ефективний рід військ, який забезпечує авіаційну підтримку бойових підрозділів. За допомогою ударних гелікоптерів Мі-24 вона здійснює вогневу підтримку, знищуючи техніку та живу силу противника, а багатоцільові Мі-8 використовуються для транспортних операцій та розвідки. У повномасштабній війні армійська авіація є незамінним інструментом ЗСУ, надаючи оперативну підтримку та підвищуючи вогневу міць сухопутних військ на фронті", - йдеться у релізі.

Текст пісні "Армійська авіація" написав Мирослав Кувалдін - чинний військовослужбовець, учасник платформи "Культурні сили". Аранжуванням, зведенням, мастерингом займався Олег Федосов. Виконавцем виступив Пет Севенспруф.

"Мені було дуже цікаво й важливо взяти участь у запису цієї пісні. Бо в ній закладені не лише хороші слова. Вона також має надзвичайну енергію рок-н-ролу. Ця музика може звучати не лише для армійської авіації, але й для всіх інших родів військ. Я сподіваюся, що пісня буде наповнювати військових силою, піднімати настрій та підтримувати бойовий дух. А це і є головною задачею і сенсом, який ми вкладали в цю пісню при запису", - розповів він.

Хто такий Pat Seventhproof

Пет Севенспруф (це, до слова, справжнє ім’я) займається музикою з дитинства, на сцені з 2000 року. Він грав у авторських рок-групах, де писав музику і тексти пісень. Гастролював Україною з різними музичними проектами.

Згодом перейшов до студійної роботи. Від початку повномасштабного вторгнення грав концерти для військових і займався волонтерськими зборами. У 2024-му році долучився до війська, до батальйону безпілотних систем.

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