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"Хвиля вдячності": українські зірки влаштували незвичайний концерт до Дня ВМС (відео)

П'ятниця 04 липня 2025 17:45
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"Хвиля вдячності": українські зірки влаштували незвичайний концерт до Дня ВМС (відео) Міша Крупін та Юлія Юріна (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Міша Крупін, Юлія Юріна, Кіндрат та інші зірки виступили до Дня Військово-морських сил України. Концерт "Навалюй хвилю" - культурна подія на підтримку військових, які щодня ведуть боротьбу на суші, в небі й на морі.

Як розповіли РБК-Україна у "Культурних силах", захід було організовано спільно з Центром рекрутингу ВМС ЗСУ.

Що відомо про концерт

День ВМС відзначають як своє свято український флот, берегова оборона, морська авіація, артилерія, ракетні підрозділи, безпілотні системи, морська піхота, річкова флотилія. І для всіх них було запущено "хвилю вдячності".

В концерті взяли участь:

  • Кіндрат - нове ім’я української сцени з гранично щирими текстами та неочікуваною емоційною глибиною
  • Loki048 - артист працює в жанрі хіп-хоп/треп, а в його текстах завжди є цікаві сенси та важливі меседжі. Псевдо loki048 – це відсилка до відомого персонажу всесвіту Marvel та головної морської брами України - Одеси
  • Oi FUSK - мультидисциплінарний митець з Донеччини, який трансформує особистий досвід війни у влучні культурні форми, а також віднедавна учасник Культурних сил
  • Юля Юріна - артистка, співачка, композиторка та фольклористка, одна з головних популяризаторок української традиційної музики у сучасному звучанні.
  • Міша Крупін - автор однієї з найвідоміших пісень про східний фронтир України, місто Харків. Співак, актор, волонтер, а віднедавна ще й військовослужбовець.

"Навалюй хвилю" - дивіться запис

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