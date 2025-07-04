"Хвиля вдячності": українські зірки влаштували незвичайний концерт до Дня ВМС (відео)
Міша Крупін, Юлія Юріна, Кіндрат та інші зірки виступили до Дня Військово-морських сил України. Концерт "Навалюй хвилю" - культурна подія на підтримку військових, які щодня ведуть боротьбу на суші, в небі й на морі.
Як розповіли РБК-Україна у "Культурних силах", захід було організовано спільно з Центром рекрутингу ВМС ЗСУ.
Що відомо про концерт
День ВМС відзначають як своє свято український флот, берегова оборона, морська авіація, артилерія, ракетні підрозділи, безпілотні системи, морська піхота, річкова флотилія. І для всіх них було запущено "хвилю вдячності".
В концерті взяли участь:
- Кіндрат - нове ім’я української сцени з гранично щирими текстами та неочікуваною емоційною глибиною
- Loki048 - артист працює в жанрі хіп-хоп/треп, а в його текстах завжди є цікаві сенси та важливі меседжі. Псевдо loki048 – це відсилка до відомого персонажу всесвіту Marvel та головної морської брами України - Одеси
- Oi FUSK - мультидисциплінарний митець з Донеччини, який трансформує особистий досвід війни у влучні культурні форми, а також віднедавна учасник Культурних сил
- Юля Юріна - артистка, співачка, композиторка та фольклористка, одна з головних популяризаторок української традиційної музики у сучасному звучанні.
- Міша Крупін - автор однієї з найвідоміших пісень про східний фронтир України, місто Харків. Співак, актор, волонтер, а віднедавна ще й військовослужбовець.
"Навалюй хвилю" - дивіться запис
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