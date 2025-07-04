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Влад Яма зі США прокоментував удар по Києву (фото)

П'ятниця 04 липня 2025 15:05
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Влад Яма зі США прокоментував удар по Києву (фото) Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Поліна Іваненко

Хореограф Влад Яма, який на тлі повномасштабної війни РФ проти України перебуває за кордоном, прокоментував, масований удар по Києву. В ніч на 4 липня РФ атакувала столицю та інші міста ракетами та "Шахедами".

Як повідомляє РБК-Україна, реакцією на обстріл Яма поділився в Stories на своїй сторінці в Instagram.

Що написав хореограф

Так, учасник "Танців з зірками" вирішив "запостити" фото, яке було зроблено під час атаки на Київ. Небо над містом було вкрито димом.

І в описі під моторошним кадром Яма "порадив" Києву "триматися".

Влад Яма зі США прокоментував удар по Києву (фото)Яма висловився про удар по Києву (скріншот)

Сам танцюрист нині у США. За декілька годин до Stories про обстріл столиці він показував кадри з прогулянки Нью-Йорком.

Яма похизувався відпочинком у США (скріншоти)

Яма та його дружина милувалися містом, а потім вирушили до театру на Бродвеї. Там вони відвідали шоу "Бульвар Сансет", в якому грає Ніколь Шерзінгер.

Влад Яма зі США прокоментував удар по Києву (фото)Яма побував на Бродвеї (скріншот)

Чому Влад Яма не в Україні

Нагадаємо, про те, що танцюрист виїхав за кордон, стало відомо в перші дні повномасштабної війни. Сам він казав, що зробив це 24 лютого 2022 року, коли кордони, за його словами, "ще були відкриті".

Разом з родиною Яма перебуває в Маямі. Там він викладає танці, працює на вечірках та нерідко ділиться з підписниками кадрами свого "щасливого" життя. Мережа називає хореографа "втікачем" та часто критикує. Сам Влад на хейт не реагує.

Колега Ями, танцюрист Євген Кот, розповідав, що той нібито планує повернутися в Україну, але лише після закінчення війни.

"Він щиро вірить, що без проблем буде жити в Києві. Не "відстрілює" зовсім події, думає, що якщо організовує якісь збори для ЗСУ, донатить сам - то цього достатньо", - казав Кот.

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