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Влад Яма из США прокомментировал удар по Киеву (фото)

Пятница 04 июля 2025 15:05
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Влад Яма из США прокомментировал удар по Киеву (фото) Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Полина Иваненко

Хореограф Влад Яма, который на фоне полномасштабной войны РФ против Украины находится за рубежом, прокомментировал массированный удар по Киеву. В ночь на 4 июля РФ атаковала столицу и другие города ракетами и "Шахедами".

Как сообщает РБК-Украина, реакцией на обстрел Яма поделился в Stories на своей странице в Instagram.

Что написал хореограф

Так, участник "Танців з зірками" решил "запостить" фото, которое было сделано во время атаки на Киев. Небо над городом было покрыто дымом.

И в описании под жутким кадром Яма "посоветовал" Киеву "держаться".

Влад Яма из США прокомментировал удар по Киеву (фото)Яма высказался об ударе по Киеву (скриншот)

Сам танцор сейчас в США. За несколько часов до Stories об обстреле столицы он показывал кадры прогулки по Нью-Йорку.

Яма похвастался отдыхом в США (скриншоты)

Яма и его жена любовались городом, а затем отправились в театр на Бродвее. Там они посетили шоу "Бульвар Сансет", в котором играет Николь Шерзингер.

Влад Яма из США прокомментировал удар по Киеву (фото)Яма побывал на Бродвее (скриншот)

Почему Влад Яма не в Украине

Напомним, о том, что танцор уехал за границу, стало известно в первые дни полномасштабной войны. Сам он говорил, что сделал это 24 февраля 2022 года, когда границы, по его словам, "еще были открыты".

Вместе с семьей Яма находится в Майами. Там он преподает танцы, работает на вечеринках и нередко делится с подписчиками кадрами своей "счастливой" жизни. Сеть называет хореографа "беглецом" и часто критикует. Сам Влад на хейт не реагирует.

Коллега Ямы, танцор Евгений Кот, рассказывал, что тот якобы планирует вернуться в Украину, но только после окончания войны.

"Он искренне верит, что без проблем будет жить в Киеве. Не "отстреливает" совсем события, думает, что если организовывает какие-то сборы для ВСУ, донатит сам - то этого достаточно", - говорил Кот.

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