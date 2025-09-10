Волошин перестав донатити ЗСУ і назвав причину: "Було заради піару"

Чому Волошин перестав донатити ЗСУ

За словами Олександра, він допомагав навіть особисто знайомим військовим.

Зокрема, блогер пригадав одного зі своїх учнів, який навчався на його курсі й після початку війни пішов на фронт.

Спершу Волошин забезпечував його необхідним - купував бронежилет та дрони, але згодом той виступив проти нього.

Подібні випадки сильно зачепили блогера, і саме тоді він вирішив припинити фінансову підтримку армії.

Олександр Волошин (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

"Ні. Не знаю, що відповісти. Чесно, як дитина, всередині я відчуваю несправедливість ще досі. Життя надто коротке, щоб ображатися, але я ще ображаюся трохи. По-перше, ображаюся на той факт, що були люди, яким я допомагав своїми коштами, а вони стали проти мене", - каже бізнесмен.

"Є такий хлопець - Стас Осман. Він навчався у мене на курсі, а потім одразу пішов воювати. На бронежилет треба, дрон треба, це наш учень. Будь ласка. Потім він став проти мене", - додав він.

Також колишній Трінчер відверто визнав, що частина його донатів мала піар-складову, хоча значна допомога була щирою.

Олександр Волошин (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Він заявив, що загалом витратив на ЗСУ від 200 до 250 тисяч доларів власних коштів і може підтвердити це звітами.

Сьогодні Волошин повністю зосереджений на житті за кордоном, куди переїхав улітку минулого року.

Водночас він не приховує, що досі відчуває образу, хоча намагається залишати минуле позаду.

"Щось було заради піару, визнаю. Але деколи я робив від душі. Часто я просто хотів допомагати, бо відчував, що пацани мене захищають. Тому, може, 200 чи 250 тисяч доларів тільки своїх. У мене є звіти", - запевнив він.

Чому Волошин втік з України

У липні 2024 року, після ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит", Олександр Волошин записав відео, яке спричинило серйозний резонанс.

У ньому він заявив, що "ми не вивозимо цю війну" та наголосив, що з Росією слід домовлятися.

Ці слова викликали хвилю обурення в суспільстві, а самого блогера внесли до бази "Миротворця".

Пізніше Волошин повідомив, що після цього почав отримувати масові погрози. Його також звинувачували у нібито привласненні коштів з благодійних зборів, а на його охоронця навіть було скоєно напад.

Крім того, за словами блогера, в його автомобілі виявили пристрій для прослуховування.

Усе це, як він пояснив, стало основною причиною його рішення залишити Україну.

Водночас правоохоронні органи наразі перевіряють, наскільки законним був виїзд Волошина за кордон.