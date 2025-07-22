Не впізнати: Білик показала архівне фото з 90-х і заінтригувала фанатів

Відома українська співачка Ірина Білик здивувала шанувальників, опублікувавши рідкісне архівне фото з 90-х, на якому її важко впізнати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.
Артистка поділилася фото із загадковим чоловіком. Світлина, судячи з усього, була зроблена на початку 90-х, проте сама артистка не уточнила, коли саме і хто ж на фото.
"Вгадайте, хто зі мною на фото?" - написала вона.
Ірина Білик у 90-ті (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Зазначимо, що на знімку співачка постала з короткою стрижкою і рудим відтінком волосся. Не всі фоловери впізнали її:
Водночас користувачі мережі намагалися вгадати, хто зі співачкою на старому фото. Деякі припустили, що це може бути продюсер Олександр Ягольник, модельєр Андре Тан і навіть співак Віктор Павлік:
Зазначимо, що співачка не заперечує, що робила пластичні операції. Першою пластичною операцією Ірини стала зміна форми очей - її артистка зважилася зробити після народження сина Гліба. Тоді багато хто говорив їй, що в неї "сумний" вигляд очей.
Вдруге вона зробила "пластику", щоб змінити форму носа, оскільки їй не подобався її ніс із горбинкою.
Крім того, Білик кілька разів робила підтяжку обличчя, а також уколи краси і збільшила губи.
Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
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