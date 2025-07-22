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Не впізнати: Білик показала архівне фото з 90-х і заінтригувала фанатів

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська співачка Ірина Білик здивувала шанувальників, опублікувавши рідкісне архівне фото з 90-х, на якому її важко впізнати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.

Білик показала себе в молодості

Артистка поділилася фото із загадковим чоловіком. Світлина, судячи з усього, була зроблена на початку 90-х, проте сама артистка не уточнила, коли саме і хто ж на фото.

"Вгадайте, хто зі мною на фото?" - написала вона.

Ірина Білик у 90-ті (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Як відреагували в мережі

Зазначимо, що на знімку співачка постала з короткою стрижкою і рудим відтінком волосся. Не всі фоловери впізнали її:

  • "А ви де тут?"
  • "Яка була красива Ірина Білик"
  • "Яка Ірина була красива до операцій"
  • "А ви де?"
  • "Так тут і вас не вгадати"
  • "Ми то й Іру не впізнали, не кажучи про те, з ким Іра"
  • "Ледве впізнала Ірину Білик, проста невинна дівчинка"
  • "Історичне фото. Старт людини-легенди з піснями нашої молодості. Дякую, Ірино, за чудові пісні, які навіюють смак і запах молодості"
  • "Яка ви класна! Я була на вашому концерті, коли ви були в цьому стилі! Любила вас завжди"
  • "Клас. Це фото, напевно, з 90-х. Була на концерті Ірини Білик у Донецьку в Палаці спорту, здається, в 97-му"
  • "1994 рік, руде волосся".

Водночас користувачі мережі намагалися вгадати, хто зі співачкою на старому фото. Деякі припустили, що це може бути продюсер Олександр Ягольник, модельєр Андре Тан і навіть співак Віктор Павлік:

  • "Мені здається, що Віктор Павлік"
  • "Тарас"
  • "Олександр Ягольник?"
  • "Ігор Карнелюк?"
  • "Мікі Рурк?"
  • "Фальоса?"
  • "Олександр Данилюк?"
  • "Брат"
  • "Алан Чумак"
  • "Петро Мага?"
  • "Тарас Гавриляк"
  • "Андре Тан".

Що відомо про пластичні операції Білик

Зазначимо, що співачка не заперечує, що робила пластичні операції. Першою пластичною операцією Ірини стала зміна форми очей - її артистка зважилася зробити після народження сина Гліба. Тоді багато хто говорив їй, що в неї "сумний" вигляд очей.

Вдруге вона зробила "пластику", щоб змінити форму носа, оскільки їй не подобався її ніс із горбинкою.

Крім того, Білик кілька разів робила підтяжку обличчя, а також уколи краси і збільшила губи.

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

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