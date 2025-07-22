Не узнать: Билык показала архивное фото из 90-х и заинтриговала фанатов

Известная украинская певица Ирина Билык удивила поклонников, опубликовав редкое архивное фото из 90-х, на котором ее трудно узнать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.
Артистка поделилась фото с загадочным мужчиной. Снимок, судя по всему, был сделан в начале 90-х, однако сама артистка не уточнила, когда именно и кто же на фото.
"Угадайте, кто со мной на фото?" - написала она.
Ирина Билык в 90-е (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Отметим, что на снимке певица предстала с короткой стрижкой и рыжим оттенком волос. Не все фолловеры узнали ее:
В то же время пользователи сети пытались угадать, кто с певицей на старом фото. Некоторые предположили, что это может быть продюсер Александр Ягольник, модельер Андре Тан и даже певец Виктор Павлик:
Отметим, что певица не отрицает, что делала пластические операции. Первой пластической операцией Ирины стало изменение формы глаз - ее артистка решилась сделать после рождения сына Глеба. Тогда многие говорили ей, что у нее "грустный" вид глаз.
Второй раз она сделала "пластику", чтобы изменить форму носа, так как ей не нравился ее нос с горбинкой.
Кроме того, Билык несколько раз делала подтяжку лица, а также уколы красоты и увеличила губы.
Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
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