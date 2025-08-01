"Я був приголомшений": Джастін Тімберлейк вперше розповів про важку хворобу

44-річний американський співак Джастін Тімберлейк повідомив, що у нього діагностували хворобу Лайма.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram виконавця.

Джастін Тімберлейк розповів про важку хворобу

З хворобою Лайма, зізнається артист, він бореться останні роки.

У щирому дописі в соцмережах він пояснив, що вирішив поділитися своїм діагнозом не заради співчуття, а щоб пролити світло на свою боротьбу за лаштунками.

"Я боровся з деякими проблемами зі здоров’ям, і мені поставили діагноз хвороба Лайма - я кажу це не для того, щоб вам було шкода, - але щоб пролити світло на те, з чим я стикався за лаштунками", - написав автор хіта SexyBack.

"Якщо ви стикалися з цією хворобою або знаєте когось, хто її пережив - то ви знаєте: життя з нею може бути невпинно виснажливим, як психічно, так і фізично", - додав він.

Джастіну Тімберлейку діагностували хворобу Лайма (скріншот)

Це зізнання прозвучало наприкінці його дворічного світового туру Forget Tomorrow, під час якого Тімберлейка критикували за менш енергійні виступи ближче до завершення гастролей.

Співак каже, що був шокований, коли дізнався про свій діагноз.

"Але принаймні я зрозумів, чому я був на сцені з сильним нервовим болем або просто відчував шалену втому чи нудоту", - говорить Джастін.

До слова, хвороба Лайма - інфекція, яка передається через укуси інфікованих кліщів.

Як зазначає клініка Клівленда, вона на ранній стадії проявляється симптомами, схожими на грип: головний біль, лихоманка, біль у суглобах, втома.

Типовим симптомом також є висип у вигляді "яблучка" навколо місця укусу.

У важчих випадках можуть виникати проблеми з нервовою системою, параліч обличчя, набряки, оніміння чи когнітивні порушення.

Тімберлейк розповів, що мав сумніви щодо продовження туру через стан здоров’я, однак вирішив не зупинятися.

"Радість, яку мені приносять виступи, набагато переважає швидкоплинний стрес, який відчувало моє тіло. Я так радий, що продовжив", - поділився Тімберлейк.

Протягом туру артист уже скасовував або переносив концерти через бронхіт, ларингіт, травму спини та гомілковостопного суглоба.

Джастіну Тімберлейку діагностували хворобу Лайма (скріншот)

Проте лише зараз уперше відверто розповів про справжню причину свого виснаження.

"Я неохоче говорив про це, бо мене завжди виховали тримати подібні речі в таємниці. Але я намагаюся бути більш прозорим щодо своїх труднощів, щоб їх не інтерпретували неправильно. Ділюся всім цим з надією, що ми всі зможемо знайти спосіб бути більш пов’язаними. Я хотів би зробити свій внесок, щоб допомогти іншим, хто також страждає від цієї хвороби", - каже знаменитість.

Свій допис Тімберлейк завершив фото, де обіймає сина Сайласа (знятий зі спини), і подякував родині.

"Джесс, Сайласе та Фіну … немає нічого сильнішого за вашу безумовну любов. Ви - моє серце і мій дім. Я в дорозі", - звернувся до рідних Джастін.

Джастін Тімберлейк з сином (фото: instagram.com/justintimberlake)

Підтримку Тімберлейку висловили друзі, зокрема його колега по NSYNC Кріс Кіркпатрік.

"Я завжди знав, що мій молодший братик сильний, але цей тур показав мені абсолютно новий рівень сили. Спостерігати за тим, як він день у день бореться з хворобою Лайма, водночас щовечора виходячи на сцену, я ніколи не забуду. Жодних скарг, жодних виправдань - лише серце, завзятість і чиста рішучість. Така стійкість трапляється рідко", - написав Кріс.

"Я не міг би більше пишатися тим, що можу назвати його своїм другом. Гастрольне життя вже й так важке, але робити це під час боротьби з хворобою Лайма? Це статус супергероя. За силу, наполегливість і неймовірний тур. Люблю тебе, брате!", - підсумував він.

Кріс Кіркпатрік підтримав Тімберлейка (фото: instagram.com/iamckirkpatrick)