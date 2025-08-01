"Я был потрясен": Джастин Тимберлейк впервые рассказал о тяжелой болезни

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram исполнителя.

Джастин Тимберлейк рассказал о тяжелой болезни

С болезнью Лайма, признается артист, он борется последние годы.

В искреннем посте в соцсетях он объяснил, что решил поделиться своим диагнозом не ради сочувствия, а чтобы пролить свет на свою борьбу за кулисами.

"Я боролся с некоторыми проблемами со здоровьем, и мне поставили диагноз болезнь Лайма - я говорю это не для того, чтобы вам было жаль, - но чтобы пролить свет на то, с чем я сталкивался за кулисами", - написал автор хита SexyBack.

"Если вы сталкивались с этой болезнью или знаете кого-то, кто ее пережил - то вы знаете: жизнь с ней может быть неустанно изнурительной, как психически, так и физически", - добавил он.

Джастину Тимберлейку диагностировали болезнь Лайма (скриншот)

Это признание прозвучало в конце его двухлетнего мирового тура Forget Tomorrow, во время которого Тимберлейка критиковали за менее энергичные выступления ближе к завершению гастролей.

Певец говорит, что был шокирован, когда узнал о своем диагнозе.

"Но по крайней мере я понял, почему я был на сцене с сильной нервной болью или просто чувствовал безумную усталость или тошноту", - говорит Джастин.

К слову, болезнь Лайма - инфекция, которая передается через укусы инфицированных клещей.

Как отмечает клиника Кливленда, она на ранней стадии проявляется симптомами, похожими на грипп: головная боль, лихорадка, боль в суставах, усталость.

Типичным симптомом также является сыпь в виде "яблочка" вокруг места укуса.

В более тяжелых случаях могут возникать проблемы с нервной системой, паралич лица, отеки, онемение или когнитивные нарушения.

Тимберлейк рассказал, что сомневался относительно продолжения тура из-за состояния здоровья, однако решил не останавливаться:

"Радость, которую мне приносят выступления, намного перевешивает мимолетный стресс, который испытывало мое тело. Я так рад, что продолжил", - поделился Тимберлейк.

В течение тура артист уже отменял или переносил концерты из-за бронхита, ларингита, травмы спины и голеностопного сустава.

Джастину Тимберлейку диагностировали болезнь Лайма (скриншот)

Однако только сейчас впервые откровенно рассказал об истинной причине своего истощения.

"Я неохотно говорил об этом, потому что меня всегда воспитали держать подобные вещи в тайне. Но я стараюсь быть более прозрачным в отношении своих трудностей, чтобы их не интерпретировали неправильно. Делюсь всем этим с надеждой, что мы все сможем найти способ быть более связанными. Я хотел бы внести свой вклад, чтобы помочь другим, кто также страдает от этой болезни", - говорит знаменитость.

Свое сообщение Тимберлейк завершил фото, где обнимает сына Сайласа (снят со спины), и поблагодарил семью.

"Джесс, Сайлас и Фин ... нет ничего сильнее вашей безусловной любви. Вы - мое сердце и мой дом. Я в пути", - обратился к родным Джастин.

Джастин Тимберлейк с сыном (фото: instagram.com/justintimberlake)

Поддержку Тимберлейку выразили друзья, в частности его коллега по NSYNC Крис Киркпатрик.

"Я всегда знал, что мой младший братик сильный, но этот тур показал мне совершенно новый уровень силы. Наблюдать за тем, как он изо дня в день борется с болезнью Лайма, при этом каждый вечер выходя на сцену, я никогда не забуду. Никаких жалоб, никаких оправданий - только сердце, упорство и чистая решимость. Такая стойкость случается редко", - написал Крис.

"Я не мог бы больше гордиться тем, что могу назвать его своим другом. Гастрольная жизнь уже и так тяжела, но делать это во время борьбы с болезнью Лайма? Это статус супергероя. За силу, настойчивость и невероятный тур. Люблю тебя, брат!", - подытожил он.

Крис Киркпатрик поддержал Тимберлейка (фото: instagram.com/iamckirkpatrick)