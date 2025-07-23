ua en ru
Ср, 23 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Не тільки Оззі Осборн: 5 зірок, яким діагностували хворобу Паркінсона

Середа 23 липня 2025 08:00
UA EN RU
Не тільки Оззі Осборн: 5 зірок, яким діагностували хворобу Паркінсона Хто з зірок бореться з хворобою Паркінсона (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

На 76-му році життя помер Оззі Осборн - легенда рок-сцени та фронтмен гурту Black Sabbath. В останні роки він боровся з хворобою Паркінсона.

У цьому матеріалі РБК-Україна розповідає про інших зірок, яким також довелося почути цей діагноз.

Майкл Дж. Фокс

Відомий завдяки ролі у культовій трилогії "Назад у майбутнє", Майкл Дж. Фокс ще у 1991 році зіткнувся з першими проявами хвороби Паркінсона.

Протягом кількох років актор не розголошував свій діагноз, проте у 1998-му вирішив говорити про це публічно.

Тоді ж він створив Фонд Майкла Дж. Фокса - один із провідних світових центрів, що займається дослідженням Паркінсона.

Не тільки Оззі Осборн: 5 зірок, яким діагностували хворобу ПаркінсонаКадр з фільму "Незмінний: Історія Майкла Дж. Фокса"

У 2023 році вийшов документальний фільм "Незмінний: Історія Майкла Дж. Фокса", у якому зірка щиро ділиться власними переживаннями.

Хворобу він називає "подарунком, який постійно щось забирає".

Ніл Даймонд

Легенда американської музики, автор хітів Sweet Caroline і I'm a Believer, відкрито говорить про життя з Паркінсоном.

"Це невиліковно. Виходу немає. Але мені й досі трапляються чудові дні", - ділиться співак.

Не тільки Оззі Осборн: 5 зірок, яким діагностували хворобу ПаркінсонаНіл Даймонд (фото: Вікіпедія)

Мухаммед Алі

Один із найвідоміших боксерів усіх часів жив із хворобою понад три десятиліття.

Він заснував у Аризоні Центр Мухаммеда Алі, який досліджує Паркінсона і підтримує пацієнтів.

Спортсмен помер у червні 2016 року у віці 74 років. Його донька Рашеда Алі присвятила батькові дитячу книгу, в якій розповіла про його боротьбу з недугою.

Не тільки Оззі Осборн: 5 зірок, яким діагностували хворобу ПаркінсонаМухаммед Алі​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Боб Госкінс

Володар премій BAFTA та "Золотий глобус", актор Боб Госкінс, завершив кар'єру після того, як у 2012 році йому поставили діагноз.

Він знявся більш ніж у 80 фільмах, серед яких - "Капітан Гак" Стівена Спілберга та "Хто підставив кролика Роджера?".

Госкінс пішов з життя у 2014 році, залишивши по собі приклад відкритого і гідного ставлення до хвороби.

Не тільки Оззі Осборн: 5 зірок, яким діагностували хворобу ПаркінсонаКадр з фільму "Нідерляндія"

Майкл Ньюман

У 2024 році актор серіалу "Рятівники Малібу" Майкл Ньюман помер після тривалої боротьби з хворобою Паркінсона, яку йому діагностували у 2006-му.

За офіційною інформацією, причиною смерті стали серцеві ускладнення, а останні миті життя він провів у колі сім'ї.

Не тільки Оззі Осборн: 5 зірок, яким діагностували хворобу ПаркінсонаМайкл Ньюман (сліва) у "Рятувальниках Малібу" (фото: instagram.com/davidhasselhoff)

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Оззи Озборн Хвороби Зірки
Новини
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: в ISW показали карти
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: в ISW показали карти
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки