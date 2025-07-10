"Я нарешті щаслива". Як зараз живе і чим займається колишня військова Євгенія Емеральд
На початку повномасштабного вторгнення РФ Євгенія Емеральд залишила ювелірний бізнес і добровільно пішла на фронт. Вона пройшла непростий шлях: війна, токсичні стосунки, гучне розлучення.
Як зараз живе колишня військова, чим займається та що допомогло їй знову відчути себе щасливою - Євгенія відверто розповіла РБК-Україна у щирій розмові.
Біографія Євгенії Емеральд
Євгенія Емеральд народилася 13 грудня 1990 року в Києві, у родині, де патріотизм був життєвим принципом.
Здобувши вищу освіту, вона також закінчила військову кафедру та здобула офіцерське звання.
До 24 лютого 2022 року Євгенія вела успішне життя підприємниці: розвивала ювелірний бізнес, створювала авторські прикраси, займалася нерухомістю та активно була залучена в бізнес-середовище.
Її ім’я знали й поважали в професійному колі, а її клієнти цінували індивідуальний підхід та художнє бачення.
Втім, після початку повномасштабного вторгнення РФ життя Емеральд докорінно змінилося.
Євгенія Емеральд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)
Вона одразу стала до лав ЗСУ - спершу як стрілець, а згодом опанувала професію снайперки.
Позивний "Жанна д’Арк" закріпився за нею не випадково - за мужність, силу і гідність.
Попри популярність у медіа, вона залишалася стриманою щодо власних заслуг і наголошувала, що лише виконує свій обов’язок.
Євгенія стала однією з перших жінок-снайперів, які не лише воювали, а й публічно ділилися своїм досвідом.
Вона відкрито вела соцмережі, публікувала фото з передової, надихала інших своєю щирістю, незламністю та патріотизмом.
Євгенія Емеральд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)
Під час служби на фронті вона познайомилася з військовослужбовцем Євгеном Стипанюком.
Восени 2022 року вони одружилися просто на передовій, а навесні 2023-го у них народилася донька Афіна.
Євгенія Емеральд і Євген Стипанюк (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)
Та шлюб виявився непростим: згодом Євгенія розповіла про домашнє насильство з боку чоловіка.
За її словами, він вдавався до погроз, психологічного і фізичного насилля, особливо після народження дитини.
У жовтні 2023 року вона публічно заявила про все пережите, оприлюднивши докази - листування та аудіо з погрозами.
Її вчинок викликав резонанс - чимало українських жінок поділилися схожими історіями, і суспільство ще раз звернуло увагу на проблему домашнього насильства. Євгенія звернулася до поліції, справу довела до кінця - і виграла її.
Як зараз живе Емеральд
Сьогодні Євгенія живе зовсім іншим життям. Без зайвої публічності, у тиші, яку вона називає "вибором, а не втечею".
В інтерв’ю РБК-Україна вона зізнається: нарешті відчула, що таке бути щасливою.
"Моя тиша - це не втеча, це вибір. У мене зараз спокійне, гармонійне життя, яким я по-справжньому насолоджуюся. Можу сказати чесно: я зрозуміла, що таке бути щасливою. І щоранку прокидаюся з вдячністю за новий день та улюблену каву", - поділилася ексвійськова.
Євгенія Емеральд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)
Після складного життєвого шляху та публічної боротьби, Євгенія дозволила собі зупинитися й подихати.
Тепер щодня читає, подорожує (іноді - просто відкриваючи для себе нові місця в Україні) та проживає життя не поспіхом, а з увагою до деталей.
"Я почала робити те, що раніше відкладала... Я щаслива мама. І саме тому я на певний час "зникла" - було що проживати й переосмислювати. Це не про медійність. Просто треба було прожити історію, яку ми висвітлювали", - зазначила Емеральд.
Зараз основний фокус Євгенії - соціальна діяльність. Після втрати особистої сторінки в соцмережах, яка довгий час була її інструментом допомоги, вона не здалася. Навпаки - знайшла нові способи діяти й бути корисною.
Євгенія Емеральд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)
"Завдяки моєму досвіду понад двох тисяч жінок змогли почати нове життя. І це моє найбільше щастя. Якби можна було вибирати - проходити чи не проходити через токсичні стосунки - я б усе одно пройшла цей шлях. Бо це зробило мене тією жінкою, якою я є", - наголосила вона.
Євгенія зізнається, що трансформація, через яку вона пройшла, змінила її не тільки зовні, а й внутрішньо.
Вона стала м’якішою, спокійнішою, впевненішою в собі - і саме це, каже, і є справжнє відчуття наповненості.
"Я щиро бажаю кожній жінці відчути те, що відчуваю зараз... Я нарешті зрозуміла, як це - бути наповненою не лише зовні, а й зсередини", - зізналася активістка.
Євгенія Емеральд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)
Сьогодні вона не лише виховує двох доньок - Жасмін та Афіну -, а й активно працює над тим, аби власним прикладом надихати інших.
"Я дуже пишаюся, що в мені знайшлося стільки сили, щоб пройти це і залишитися доброю, сильною, ресурсною жінкою", - підсумувала Євгенія Емеральд.
Євгенія Емеральд з доньками (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)
Що стосується особистого життя, зізнається: її серце - вільне, але уваги з боку чоловіків, каже, вистачає.
"Все чудово. Моє серце наразі вільне, але кавалерів багато. Перший рік-півтора після розлучення їх узагалі не було, але зараз - навпаки. І це навіть трохи смішно. Але я щиро бажаю кожній жінці відчути те, що відчуваю зараз. Я нарешті зрозуміла, як це - бути наповненою не лише зовні, а й зсередини. І, повірте, це відчувається - як аромат щастя, який чоловіки вловлюють інтуїтивно", - розповіла колишня військова.
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