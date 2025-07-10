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"Я нарешті щаслива". Як зараз живе і чим займається колишня військова Євгенія Емеральд

Четвер 10 липня 2025 10:03
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"Я нарешті щаслива". Як зараз живе і чим займається колишня військова Євгенія Емеральд Євгенія Емеральд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)
Автор: Іванна Пашкевич

На початку повномасштабного вторгнення РФ Євгенія Емеральд залишила ювелірний бізнес і добровільно пішла на фронт. Вона пройшла непростий шлях: війна, токсичні стосунки, гучне розлучення.

Як зараз живе колишня військова, чим займається та що допомогло їй знову відчути себе щасливою - Євгенія відверто розповіла РБК-Україна у щирій розмові.

Біографія Євгенії Емеральд

Євгенія Емеральд народилася 13 грудня 1990 року в Києві, у родині, де патріотизм був життєвим принципом.

Здобувши вищу освіту, вона також закінчила військову кафедру та здобула офіцерське звання.

До 24 лютого 2022 року Євгенія вела успішне життя підприємниці: розвивала ювелірний бізнес, створювала авторські прикраси, займалася нерухомістю та активно була залучена в бізнес-середовище.

Її ім’я знали й поважали в професійному колі, а її клієнти цінували індивідуальний підхід та художнє бачення.

Втім, після початку повномасштабного вторгнення РФ життя Емеральд докорінно змінилося.

&quot;Я нарешті щаслива&quot;. Як зараз живе і чим займається колишня військова Євгенія ЕмеральдЄвгенія Емеральд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)

Вона одразу стала до лав ЗСУ - спершу як стрілець, а згодом опанувала професію снайперки.

Позивний "Жанна д’Арк" закріпився за нею не випадково - за мужність, силу і гідність.

Попри популярність у медіа, вона залишалася стриманою щодо власних заслуг і наголошувала, що лише виконує свій обов’язок.

Євгенія стала однією з перших жінок-снайперів, які не лише воювали, а й публічно ділилися своїм досвідом.

Вона відкрито вела соцмережі, публікувала фото з передової, надихала інших своєю щирістю, незламністю та патріотизмом.

&quot;Я нарешті щаслива&quot;. Як зараз живе і чим займається колишня військова Євгенія ЕмеральдЄвгенія Емеральд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)

Під час служби на фронті вона познайомилася з військовослужбовцем Євгеном Стипанюком.

Восени 2022 року вони одружилися просто на передовій, а навесні 2023-го у них народилася донька Афіна.

&quot;Я нарешті щаслива&quot;. Як зараз живе і чим займається колишня військова Євгенія ЕмеральдЄвгенія Емеральд і Євген Стипанюк (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)

Та шлюб виявився непростим: згодом Євгенія розповіла про домашнє насильство з боку чоловіка.

За її словами, він вдавався до погроз, психологічного і фізичного насилля, особливо після народження дитини.

У жовтні 2023 року вона публічно заявила про все пережите, оприлюднивши докази - листування та аудіо з погрозами.

Її вчинок викликав резонанс - чимало українських жінок поділилися схожими історіями, і суспільство ще раз звернуло увагу на проблему домашнього насильства. Євгенія звернулася до поліції, справу довела до кінця - і виграла її.

Як зараз живе Емеральд

Сьогодні Євгенія живе зовсім іншим життям. Без зайвої публічності, у тиші, яку вона називає "вибором, а не втечею".

В інтерв’ю РБК-Україна вона зізнається: нарешті відчула, що таке бути щасливою.

"Моя тиша - це не втеча, це вибір. У мене зараз спокійне, гармонійне життя, яким я по-справжньому насолоджуюся. Можу сказати чесно: я зрозуміла, що таке бути щасливою. І щоранку прокидаюся з вдячністю за новий день та улюблену каву", - поділилася ексвійськова.

&quot;Я нарешті щаслива&quot;. Як зараз живе і чим займається колишня військова Євгенія ЕмеральдЄвгенія Емеральд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)

Після складного життєвого шляху та публічної боротьби, Євгенія дозволила собі зупинитися й подихати.

Тепер щодня читає, подорожує (іноді - просто відкриваючи для себе нові місця в Україні) та проживає життя не поспіхом, а з увагою до деталей.

"Я почала робити те, що раніше відкладала... Я щаслива мама. І саме тому я на певний час "зникла" - було що проживати й переосмислювати. Це не про медійність. Просто треба було прожити історію, яку ми висвітлювали", - зазначила Емеральд.

Зараз основний фокус Євгенії - соціальна діяльність. Після втрати особистої сторінки в соцмережах, яка довгий час була її інструментом допомоги, вона не здалася. Навпаки - знайшла нові способи діяти й бути корисною.

&quot;Я нарешті щаслива&quot;. Як зараз живе і чим займається колишня військова Євгенія ЕмеральдЄвгенія Емеральд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)

"Завдяки моєму досвіду понад двох тисяч жінок змогли почати нове життя. І це моє найбільше щастя. Якби можна було вибирати - проходити чи не проходити через токсичні стосунки - я б усе одно пройшла цей шлях. Бо це зробило мене тією жінкою, якою я є", - наголосила вона.

Євгенія зізнається, що трансформація, через яку вона пройшла, змінила її не тільки зовні, а й внутрішньо.

Вона стала м’якішою, спокійнішою, впевненішою в собі - і саме це, каже, і є справжнє відчуття наповненості.

"Я щиро бажаю кожній жінці відчути те, що відчуваю зараз... Я нарешті зрозуміла, як це - бути наповненою не лише зовні, а й зсередини", - зізналася активістка.

&quot;Я нарешті щаслива&quot;. Як зараз живе і чим займається колишня військова Євгенія ЕмеральдЄвгенія Емеральд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)

Сьогодні вона не лише виховує двох доньок - Жасмін та Афіну -, а й активно працює над тим, аби власним прикладом надихати інших.

"Я дуже пишаюся, що в мені знайшлося стільки сили, щоб пройти це і залишитися доброю, сильною, ресурсною жінкою", - підсумувала Євгенія Емеральд.

&quot;Я нарешті щаслива&quot;. Як зараз живе і чим займається колишня військова Євгенія ЕмеральдЄвгенія Емеральд з доньками (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)

Що стосується особистого життя, зізнається: її серце - вільне, але уваги з боку чоловіків, каже, вистачає.

"Все чудово. Моє серце наразі вільне, але кавалерів багато. Перший рік-півтора після розлучення їх узагалі не було, але зараз - навпаки. І це навіть трохи смішно. Але я щиро бажаю кожній жінці відчути те, що відчуваю зараз. Я нарешті зрозуміла, як це - бути наповненою не лише зовні, а й зсередини. І, повірте, це відчувається - як аромат щастя, який чоловіки вловлюють інтуїтивно", - розповіла колишня військова.

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