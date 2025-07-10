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"Я наконец-то счастлива". Как сейчас живет и чем занимается бывшая военная Евгения Эмеральд

Четверг 10 июля 2025 10:03
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"Я наконец-то счастлива". Как сейчас живет и чем занимается бывшая военная Евгения Эмеральд Евгения Эмеральд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)
Автор: Иванна Пашкевич

В начале полномасштабного вторжения РФ Евгения Эмеральд оставила ювелирный бизнес и добровольно ушла на фронт. Она прошла непростой путь: война, токсичные отношения, громкий развод.

Как сейчас живет бывшая военная, чем занимается и что помогло ей снова почувствовать себя счастливой - Евгения откровенно рассказала РБК-Украина в искренней беседе.

Биография Евгении Эмеральд

Евгения Эмеральд родилась 13 декабря 1990 года в Киеве, в семье, где патриотизм был жизненным принципом.

Получив высшее образование, она также окончила военную кафедру и получила офицерское звание.

До 24 февраля 2022 года Евгения вела успешную жизнь предпринимательницы: развивала ювелирный бизнес, создавала авторские украшения, занималась недвижимостью и активно была вовлечена в бизнес-среду.

Ее имя знали и уважали в профессиональном кругу, а ее клиенты ценили индивидуальный подход и художественное видение.

Впрочем, после начала полномасштабного вторжения РФ жизнь Эмеральд в корне изменилась.

&quot;Я наконец-то счастлива&quot;. Как сейчас живет и чем занимается бывшая военная Евгения ЭмеральдЕвгения Эмеральд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)

Она сразу стала в ряды ВСУ - сначала как стрелок, а впоследствии овладела профессией снайпера.

Позывной "Жанна д'Арк" закрепился за ней не случайно - за мужество, силу и достоинство.

Несмотря на популярность в медиа, она оставалась сдержанной относительно собственных заслуг и подчеркивала, что только выполняет свой долг.

Евгения стала одной из первых женщин-снайперов, которые не только воевали, но и публично делились своим опытом.

Она открыто вела соцсети, публиковала фото с передовой, вдохновляла других своей искренностью, несокрушимостью и патриотизмом.

&quot;Я наконец-то счастлива&quot;. Как сейчас живет и чем занимается бывшая военная Евгения ЭмеральдЕвгения Эмеральд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)

Во время службы на фронте она познакомилась с военнослужащим Евгением Стипанюком.

Осенью 2022 года они поженились прямо на передовой, а весной 2023-го у них родилась дочь Афина.

&quot;Я наконец-то счастлива&quot;. Как сейчас живет и чем занимается бывшая военная Евгения ЭмеральдЕвгения Эмеральд и Евгений Стипанюк (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)

Но брак оказался непростым: впоследствии Евгения рассказала о домашнем насилии со стороны мужа.

По ее словам, он прибегал к угрозам, психологическому и физическому насилию, особенно после рождения ребенка.

В октябре 2023 года она публично заявила обо всем пережитом, обнародовав доказательства - переписку и аудио с угрозами.

Ее поступок вызвал резонанс - многие украинские женщины поделились похожими историями, и общество еще раз обратило внимание на проблему домашнего насилия. Евгения обратилась в полицию, дело довела до конца - и выиграла его.

Как сейчас живет Эмеральд

Сегодня Евгения живет совсем другой жизнью. Без лишней публичности, в тишине, которую она называет "выбором, а не бегством".

В интервью РБК-Украина она признается: наконец-то почувствовала, что такое быть счастливой.

"Моя тишина - это не побег, это выбор. У меня сейчас спокойная, гармоничная жизнь, которой я по-настоящему наслаждаюсь. Могу сказать честно: я поняла, что такое быть счастливой. И каждое утро просыпаюсь с благодарностью за новый день и любимый кофе", - поделилась экс-военная.

&quot;Я наконец-то счастлива&quot;. Как сейчас живет и чем занимается бывшая военная Евгения ЭмеральдЕвгения Эмеральд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)

После сложного жизненного пути и публичной борьбы, Евгения позволила себе остановиться и подышать.

Теперь ежедневно читает, путешествует (иногда - просто открывая для себя новые места в Украине) и проживает жизнь не в спешке, а с вниманием к деталям.

"Я начала делать то, что раньше откладывала... Я счастливая мама. И именно поэтому я на время "исчезла" - было что проживать и переосмысливать. Это не про медийность. Просто надо было прожить историю, которую мы освещали", - отметила Эмеральд.

Сейчас основной фокус Евгении - социальная деятельность. После потери личной страницы в соцсетях, которая долгое время была ее инструментом помощи, она не сдалась. Наоборот - нашла новые способы действовать и быть полезной.

&quot;Я наконец-то счастлива&quot;. Как сейчас живет и чем занимается бывшая военная Евгения ЭмеральдЕвгения Эмеральд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)

"Благодаря моему опыту более двух тысяч женщин смогли начать новую жизнь. И это мое самое большое счастье. Если бы можно было выбирать - проходить или не проходить через токсичные отношения - я бы все равно прошла этот путь. Потому что это сделало меня той женщиной, которой я есть", - подчеркнула она.

Евгения признается, что трансформация, через которую она прошла, изменила ее не только внешне, но и внутренне.

Она стала мягче, спокойнее, увереннее в себе - и именно это, говорит, и есть настоящее ощущение наполненности.

"Я искренне желаю каждой женщине почувствовать то, что чувствую сейчас... Я наконец поняла, как это - быть наполненной не только снаружи, но и изнутри", - призналась активистка.

&quot;Я наконец-то счастлива&quot;. Как сейчас живет и чем занимается бывшая военная Евгения ЭмеральдЕвгения Эмеральд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)

Сегодня она не только воспитывает двух дочерей - Жасмин и Афину -, но и активно работает над тем, чтобы собственным примером вдохновлять других.

"Я очень горжусь, что во мне нашлось столько силы, чтобы пройти это и остаться доброй, сильной, ресурсной женщиной", - подытожила Евгения Эмеральд.

&quot;Я наконец-то счастлива&quot;. Как сейчас живет и чем занимается бывшая военная Евгения ЭмеральдЕвгения Эмеральд с дочками (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)

Что касается личной жизни, признается: ее сердце - свободно, но внимания со стороны мужчин, говорит, хватает.

"Все прекрасно. Мое сердце пока свободно, но кавалеров много. Первый год-полтора после развода их вообще не было, но сейчас - наоборот. И это даже немного смешно. Но я искренне желаю каждой женщине почувствовать то, что чувствую сейчас. Я наконец поняла, как это - быть наполненной не только снаружи, но и изнутри. И, поверьте, это чувствуется - как аромат счастья, который мужчины улавливают интуитивно", - рассказала бывшая военная.

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