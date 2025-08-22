ua en ru
"Я сидів поруч і тримав його": Олег Філімонов вперше розкрив причину смерті 15-річного онука

П'ятниця 22 серпня 2025 10:56
"Я сидів поруч і тримав його": Олег Філімонов вперше розкрив причину смерті 15-річного онука Олег Філімонов (скріншот)
Автор: Іванна Пашкевич

Народний артист України і ведучий легендарного "Джентльмен-шоу" Олег Філімонов вперше розповів про найболючішу втрату - смерть свого онука Евана Григора. Хлопцю було лише 16 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю знаменитості Славі Дьоміну.

Через що помер онук Філімонова

Життя Евана раптово обірвалося просто на шкільному спортивному майданчику. Під час гри в баскетбол він несподівано втратив свідомість.

Попри те, що раніше не мав жодних проблем зі здоров’ям, врятувати хлопця не вдалося.

"Гостра серцева кардіоміопатія сталася. Він впав і помер. Можна сказати, що це інфаркт. Це різнобій клапанів", - розповів Філімонов.

&quot;Я сидів поруч і тримав його&quot;: Олег Філімонов вперше розкрив причину смерті 15-річного онукаОлег Філімонов з онуком (скріншот)

За словами артиста, трагедія стала для всієї родини абсолютною несподіванкою.

Еван навчався у морському коледжі, проходив регулярні медогляди, відвідував кардіологів і не мав жодних ознак проблем із серцем.

"До цього він не страждав. Він же в мореходці навчався, там комісія медична, його бабуся водила до кардіологів, обстеження він пройшов", - зазначив актор.

Останні хвилини поруч з онуком

Філімонов зізнався, що перебував поруч у момент трагедії.

Він чекав на приїзд поліції, медиків і ритуальної служби, не відходячи від бездиханного тіла хлопця.

"Я сидів поряд із ним, я чекав на ці служби, які мають приїхати: похоронні, поліція. Я сидів поруч із ним, тримав його за ногу. Це було жахливо. Приїхала "швидка", мені зробили якісь уколи. Я почекав, коли приїдуть з "Анубіса" (ритуальна служба Одеси) і заберуть", - з болем згадав Філімонов.

&quot;Я сидів поруч і тримав його&quot;: Олег Філімонов вперше розкрив причину смерті 15-річного онукаОнук Олега Філімонова (скріншот)

Він додав, що ледь не знепритомнів від шоку, однак намагався триматися заради близьких.

"Треба бути сильним. Я не знаю, як впорався з цим. Мені було дуже погано. Дуже. Фізично погано. Мені не вистачало кисню, відчував, що зараз знепритомнію", - поділився актор.

Артист і досі переживає смерть онука. Він часто відвідує могилу Евана, аби залишитися з ним наодинці та виговоритися.

"Я дуже часто ходжу до нього. Приходжу, запалюю цигарку і розмовляю з ним. Я можу плакати при людях. Це емоція, легше стає", - зізнався чоловік.

Нагадаємо, трагедія сталася 30 травня 2021 року на баскетбольному майданчику 84-ї школи в Одесі.

Еван пішов гуляти з друзями й раптово втратив свідомість під час гри.

Очевидці викликали "швидку", яка намагалася реанімувати підлітка протягом 45 хвилин. На жаль, врятувати хлопця не вдалося.

