ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Я сидел рядом и держал его": Олег Филимонов впервые раскрыл причину смерти 15-летнего внука

Пятница 22 августа 2025 10:56
UA EN RU
"Я сидел рядом и держал его": Олег Филимонов впервые раскрыл причину смерти 15-летнего внука Олег Филимонов (скриншот)
Автор: Иванна Пашкевич

Народный артист Украины и ведущий легендарного "Джентльмен-шоу" Олег Филимонов впервые рассказал о самой болезненной утрате - смерти своего внука Эвана Григора. Парню было всего 16 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью знаменитости Славе Демину.

Из-за чего умер внук Филимонова

Жизнь Эвана внезапно оборвалась прямо на школьной спортивной площадке. Во время игры в баскетбол он неожиданно потерял сознание.

Несмотря на то, что раньше не имел никаких проблем со здоровьем, спасти парня не удалось.

"Острая сердечная кардиомиопатия произошла. Он упал и умер. Можно сказать, что это инфаркт. Это разнобой клапанов", - рассказал Филимонов.

&quot;Я сидел рядом и держал его&quot;: Олег Филимонов впервые раскрыл причину смерти 15-летнего внукаОлег Филимонов с внуком (скриншот)

По словам артиста, трагедия стала для всей семьи абсолютной неожиданностью.

Эван учился в морском колледже, проходил регулярные медосмотры, посещал кардиологов и не имел никаких признаков проблем с сердцем.

"До этого он не страдал. Он же в мореходке учился, там комиссия медицинская, его бабушка водила к кардиологам, обследование он прошел", - отметил актер.

Последние минуты рядом с внуком

Филимонов признался, что находился рядом в момент трагедии.

Он ждал приезда полиции, медиков и ритуальной службы, не отходя от бездыханного тела парня.

"Я сидел рядом с ним, я ждал эти службы, которые должны приехать: похоронные, полиция. Я сидел рядом с ним, держал его за ногу. Это было ужасно. Приехала "скорая", мне сделали какие-то уколы. Я подождал, когда приедут из "Анубиса" (ритуальная служба Одессы) и заберут", - с болью вспомнил Филимонов.

&quot;Я сидел рядом и держал его&quot;: Олег Филимонов впервые раскрыл причину смерти 15-летнего внукаВнук Олега Филимонова (скриншот)

Он добавил, что едва не потерял сознание от шока, однако пытался держаться ради близких.

"Надо быть сильным. Я не знаю, как справился с этим. Мне было очень плохо. Очень. Физически плохо. Мне не хватало кислорода, чувствовал, что сейчас потеряю сознание", - поделился актер.

Артист до сих пор переживает смерть внука. Он часто посещает могилу Эвана, чтобы остаться с ним наедине и выговориться.

"Я очень часто хожу к нему. Прихожу, зажигаю сигарету и разговариваю с ним. Я могу плакать при людях. Это эмоция, легче становится", - признался мужчина.

Напомним, трагедия произошла 30 мая 2021 года на баскетбольной площадке 84-й школы в Одессе.

Эван пошел гулять с друзьями и внезапно потерял сознание во время игры.

Очевидцы вызвали "скорую", которая пыталась реанимировать подростка в течение 45 минут. К сожалению, спасти парня не удалось.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег Филимонов Звезды шоу-бизнеса Дети
Новости
Тюрьма за попытку бегства из Украины: Кабмин подал в Раду законопроект
Тюрьма за попытку бегства из Украины: Кабмин подал в Раду законопроект
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"