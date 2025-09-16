"Як вони прибирають у себе в сараї": Трінчер осоромилась заявами про бідних людей

Українська співачка Анна Трінчер опинилася у центрі скандалу. Приводом стали її висловлювання про бідних людей, які вона озвучила під час розмови з подругами, і які супроводжувала сміхом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на власне шоу артистки на YouTube під назвою "Перепрошую" .

Що сказала Трінчер

У новому випуску програми разом із Трінчер теми впливу соцмереж на концентрацію та пам’ять обговорювали Аніта Соловей, Діана Глостер та Валерія Андріївна.

Під час діалогу Анна несподівано поділилася, що раніше активно стежила за відео, де зображувалося життя людей у скрутних умовах.

Ба більше, вона зізналася, що мала кілька улюблених каналів такого типу і дивилася їх регулярно.

"Я хочу вам зізнатися. Така категорія контенту... люди, які дуже погано живуть, в дуже поганих умовах. І вони знімають тіктоки, як вони кожен день ідуть в якесь місце, забирають там залишки їжі, з них готують їсти. Як вони там прибирають у себе в сараї. Їхній типовий стайл, вони знімають все від першої особи, що типу ти наче проживаєш його життя, його очима дивлячись ці відео", - розповіла Трінчер.

Що пишуть юзери

Саме ця розповідь та манера виконавиці викликали шквал критики. У соцмережах користувачі масово обговорюють висловлювання артистки, звинувачуючи її у зневазі та насмішках.

Відео швидко стало вірусним і зараз перебуває серед найгарячіших тем у мережі.

Дівчата ще не відчували життя. Мабуть, скоро відчують

Та нічого не вічно,і молодість теж, в молодості є гроші, не буде затребувана і грошей не буде, і Трінчер забудуть

Бо зажралися

Чому мені соромно за Аню??! Бідність - це не смішно!!! І годувати тварин, коли сам не маєш чого їсти, це так круто. В таку мить розумієш, що ЛЮДИ - вони існують

Я памʼятаю її ще як вона була такою ж самою

Поки що Анна Трінчер утримується від публічних пояснень щодо своїх слів.