"Яка красуня!" Alyona Alyona вперше за довгий час показала маму на рідкісних фото

Реперка Alyona Alyona розчулила мережу новим дописом. Зірка "Євробачення" показала свою маму та розповіла, скільки їй виповнилося років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram співачки.
Так, реперка розповіла, що 2 серпня її мамі виповнилося 54 роки. З нагоди дня народження Alyona Alyona вирішила поділитися серією теплих фото й розповіла, чого хоче побажати найближчій людині.
"Вітаю найріднішу з днем народження! Дякую за любов, силу, підтримку й все, що ти для мене робиш щодня. Нехай здоров’я, радість і спокій будуть з тобою завжди. Люблю", - написала співачка.
Alyona Alyona показала маму на рідкісних кадрах (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Фани приєдналися до привітань. Багато хто відзначив, що мама Alyona Alyona має чудовий вигляд і дуже молода. Також коментатори написали:
Альона Савраненко (справжнє ім'я реперки) народилася в місті Капітанівка на Кіровоградщині. Декілька років тому повідомлялося, що батько артистки працював налагоджувачем вентиляційних мереж. А мама - пакувальницею.
Alyona Alyona не приховує, що має гарні стосунки з батьками. Вона завжди розповідає, що може довіритися мамі та сказати їй про все завгодно.
"Я люблю мамині голубці і оселедця під шубою. Я відчуваю мамину молитву. Я можу розповісти матері будь-що. Це велика цінність", - казала зірка навесні цього року.
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