"Яка красуня!" Alyona Alyona вперше за довгий час показала маму на рідкісних фото

Як виглядає мама

Так, реперка розповіла, що 2 серпня її мамі виповнилося 54 роки. З нагоди дня народження Alyona Alyona вирішила поділитися серією теплих фото й розповіла, чого хоче побажати найближчій людині.



"Вітаю найріднішу з днем народження! Дякую за любов, силу, підтримку й все, що ти для мене робиш щодня. Нехай здоров’я, радість і спокій будуть з тобою завжди. Люблю", - написала співачка.

Alyona Alyona показала маму на рідкісних кадрах (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Фани приєдналися до привітань. Багато хто відзначив, що мама Alyona Alyona має чудовий вигляд і дуже молода. Також коментатори написали:

"Вітаємо! Альона, у вас така молода красива мама. Бажаємо їй всіх благ"

"Яка красуня!"

"Шановна мамо! Хочу від щирого серця привітати вас із цим чудовим святом! Ви виховали справжній талант, і я, як чужа людина, але щирий шанувальник вашої доньки, хочу подякувати вам за її талант, за вашу підтримку, любов та віру в неї"

"Мої найщиріші вітання. Це найцінніший скарб, який тобі подарував Бог у цьому житті... І цей найцінніший скарб - це Мама"

"Твоя мама має таке добре обличчя, просто ангел. З Днем Народження маму".

Що відомо про родину Alyona Alyona

Альона Савраненко (справжнє ім'я реперки) народилася в місті Капітанівка на Кіровоградщині. Декілька років тому повідомлялося, що батько артистки працював налагоджувачем вентиляційних мереж. А мама - пакувальницею.

Мама і тато реперки Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Alyona Alyona не приховує, що має гарні стосунки з батьками. Вона завжди розповідає, що може довіритися мамі та сказати їй про все завгодно.

"Я люблю мамині голубці і оселедця під шубою. Я відчуваю мамину молитву. Я можу розповісти матері будь-що. Це велика цінність", - казала зірка навесні цього року.