"Какая красавица!" Alyona Alyona впервые за долгое время показала маму на редких фото

Рэперша Alyona Alyona умилила сеть новым постом. Звезда "Евровидения" показала свою маму и рассказала, сколько ей исполнилось лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram певицы.
Так, рэперша рассказала, что 2 августа ее маме исполнилось 54 года. По случаю дня рождения Alyona Alyona решила поделиться серией теплых фото и рассказала, чего хочет пожелать самому близкому человеку.
"Поздравляю самую родную с днем рождения! Спасибо за любовь, силу, поддержку и все, что ты для меня делаешь каждый день. Пусть здоровье, радость и покой будут с тобой всегда. Люблю", - написала певица.
Alyona Alyona показала маму на редких кадрах (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Фаны присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что мама Alyona Alyona отлично выглядит и очень молода. Также комментаторы написали:
Алена Савраненко (настоящее имя рэперши) родилась в городе Капитановка в Кировоградской области. Несколько лет назад сообщалось, что отец артистки работал наладчиком вентиляционных сетей. А мама - упаковщицей.
Alyona Alyona не скрывает, что у нее хорошие отношения с родителями. Она всегда рассказывает, что может довериться маме и сказать ей обо всем угодно.
"Я люблю мамины голубцы и селедку под шубой. Я чувствую мамину молитву. Я могу рассказать матери что угодно. Это большая ценность", - говорила звезда весной этого года.
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