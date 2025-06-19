"Який гарний". Тарас Цимбалюк показав перші фото зі зйомок "Холостяка"

Український актор Тарас Цимбалюк повідомив про початок зйомок 14-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" і показав перші фото.
35-річний Холостяк зачарував вишуканим образом. Детальніше про це розповідає РБК-Україна.
На першому фото Цимбалюк постає в елегантному білому костюмі з метеликом, а поруч з ним позує ведучий Григорій Решетнік у класичному чорному смокінгу.
"Тепер офіційно : зйомки "Холостяка" розпочато! Вже цієї осені", - прокоментував актор.
У себе в сториз він також поділився кумедним кадром зі знімань з ведучим проєкту, який буде його підтримкою у подорожі з пошуку кохання.
На офіційному каналі СТБ також з'явилися перші кадри зі знімань романтичного шоу.
Першою локацією нового сезону став заміський парково-готельний комплекс Chalet Equides.
Тут створили урочисту атмосферу з червоною доріжкою, якою, ймовірно, крокуватимуть учасниці шоу.
Актора засипали компліментами за стильний образ. Також зіркові колеги та друзі висловили підтримку.
Що ще пишуть в мережі:
Знайшлися й ті, хто не розділив ентузіазму щодо нового сезону:
Ім'я героя 14 сезону проєкту оголосили ще у квітні цього року. Згодом Тарас пояснив, чому наважився на участь у реаліті-шоу.
На це рішення вплинуло декілька факторів. На той час він уже розійшовся зі своєю дівчиною Світланою Готочкіною і вірить, що тут зможе знайти людину, яка вплине на його особисте життя.
Крім того, для актора цей проєкт є новим викликом та телевізійним досвідом, який дозволить поєднатися з глядачем в незвичному амплуа.
"Я знаю, що для багатьох людей реаліті-шоу "Холостяк" - улюблений проєкт на ТБ, тож буду намагатись зробити все, щоб ви й надалі лишались фанатами цієї програми", - зізнався він.
Нагадаємо, 14-й сезон "Холостяка" має вийти на екрани вже восени 2025 року.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram-акаунти Тараса Цимбалюка та СТБ.