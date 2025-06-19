"Який гарний". Тарас Цимбалюк показав перші фото зі зйомок "Холостяка"

На першому фото Цимбалюк постає в елегантному білому костюмі з метеликом, а поруч з ним позує ведучий Григорій Решетнік у класичному чорному смокінгу.

"Тепер офіційно : зйомки "Холостяка" розпочато! Вже цієї осені", - прокоментував актор.

Тарас Цимбалюк в образі Холостяка (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

У себе в сториз він також поділився кумедним кадром зі знімань з ведучим проєкту, який буде його підтримкою у подорожі з пошуку кохання.

Цимбалюк та Решетнік (скриншот)

На офіційному каналі СТБ також з'явилися перші кадри зі знімань романтичного шоу.

Зйомки 14-го "Холостяка" розпочато (фото: instagram.com/stbua)

Де знімають новий сезон "Холостяка"

Першою локацією нового сезону став заміський парково-готельний комплекс Chalet Equides.

Тут створили урочисту атмосферу з червоною доріжкою, якою, ймовірно, крокуватимуть учасниці шоу.

Як відреагували в мережі

Актора засипали компліментами за стильний образ. Також зіркові колеги та друзі висловили підтримку.

"Тримайся Тарасік", - написала Наталка Денисенко.

"Крутий. Думай серцем - я завжди поряд", - зауважив Григорій Решетнік.

"Яке гарне місце ви обрали", - додала Анна Буткевич.

"Удачі, друже", - підтримав режисер Олексій Комаровський.

Що ще пишуть в мережі:

"Буду дивитися 100 %. Бажаю успішних зйомок".

"Я не встигла подати заявку".

"Ох, уже передчуваю, що випуск з вами буде вогонь. Чекаю з нетерпінням!"

"Ну це пожежа. Хороший Холостяк".

"Удачі! Щоб пощастило зустріти ту єдину".

"Я навіть заради такого куплю телевізор".

Знайшлися й ті, хто не розділив ентузіазму щодо нового сезону:

"Не знаю навіщо це все. Краще б на ці гроші дронів накупили. А знімали вже після війни!"

"Боже, як шкода таке кохання було зі Світланою. Така пара. Ніколи не могла повірити, що вони розійдуться".

"Розглядаю це просто як шоу. Цимбалюк гарний чоловік, але, як на мене, бабій ще той. Тому в щирість та правдивість почуттів на цьому шоу не очікую. Можна дивитися як розважальну програму".

"Навіщо це шоу, немає куди гроші подіти? То спрямуйте ті кошти на ЗСУ, благодійність, дитячі будинки. Не розумію ,для чого вся ця публіка. В країні війна".



Чому Тарас Цимбалюк став новим Холостяком

Ім'я героя 14 сезону проєкту оголосили ще у квітні цього року. Згодом Тарас пояснив, чому наважився на участь у реаліті-шоу.

На це рішення вплинуло декілька факторів. На той час він уже розійшовся зі своєю дівчиною Світланою Готочкіною і вірить, що тут зможе знайти людину, яка вплине на його особисте життя.

Крім того, для актора цей проєкт є новим викликом та телевізійним досвідом, який дозволить поєднатися з глядачем в незвичному амплуа.

"Я знаю, що для багатьох людей реаліті-шоу "Холостяк" - улюблений проєкт на ТБ, тож буду намагатись зробити все, щоб ви й надалі лишались фанатами цієї програми", - зізнався він.

Нагадаємо, 14-й сезон "Холостяка" має вийти на екрани вже восени 2025 року.