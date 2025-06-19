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"Який гарний". Тарас Цимбалюк показав перші фото зі зйомок "Холостяка"

Автор: Сюзанна Аль Маріді

Український актор Тарас Цимбалюк повідомив про початок зйомок 14-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" і показав перші фото.

35-річний Холостяк зачарував вишуканим образом. Детальніше про це розповідає РБК-Україна.

На першому фото Цимбалюк постає в елегантному білому костюмі з метеликом, а поруч з ним позує ведучий Григорій Решетнік у класичному чорному смокінгу.

"Тепер офіційно : зйомки "Холостяка" розпочато! Вже цієї осені", - прокоментував актор.

Тарас Цимбалюк в образі Холостяка (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

У себе в сториз він також поділився кумедним кадром зі знімань з ведучим проєкту, який буде його підтримкою у подорожі з пошуку кохання.

Цимбалюк та Решетнік (скриншот)

На офіційному каналі СТБ також з'явилися перші кадри зі знімань романтичного шоу. 

Зйомки 14-го "Холостяка" розпочато (фото: instagram.com/stbua)

Де знімають новий сезон "Холостяка"

Першою локацією нового сезону став заміський парково-готельний комплекс Chalet Equides.

Тут створили урочисту атмосферу з червоною доріжкою, якою, ймовірно, крокуватимуть учасниці шоу.

Як відреагували в мережі

Актора засипали компліментами за стильний образ. Також зіркові колеги та друзі висловили підтримку.

  • "Тримайся Тарасік", - написала Наталка Денисенко.
  • "Крутий. Думай серцем - я завжди поряд", - зауважив Григорій Решетнік.
  • "Яке гарне місце ви обрали", - додала Анна Буткевич.
  • "Удачі, друже", - підтримав режисер Олексій Комаровський.

Що ще пишуть в мережі:

  • "Буду дивитися 100 %. Бажаю успішних зйомок".
  • "Я не встигла подати заявку".
  • "Ох, уже передчуваю, що випуск з вами буде вогонь. Чекаю з нетерпінням!"
  • "Ну це пожежа. Хороший Холостяк".
  • "Удачі! Щоб пощастило зустріти ту єдину".
  • "Я навіть заради такого куплю телевізор".

Знайшлися й ті, хто не розділив ентузіазму щодо нового сезону:

  • "Не знаю навіщо це все. Краще б на ці гроші дронів накупили. А знімали вже після війни!"
  • "Боже, як шкода таке кохання було зі Світланою. Така пара. Ніколи не могла повірити, що вони розійдуться". 
  • "Розглядаю це просто як шоу. Цимбалюк гарний чоловік, але, як на мене, бабій ще той. Тому в щирість та правдивість почуттів на цьому шоу не очікую. Можна дивитися як розважальну програму".
  • "Навіщо це шоу, немає куди гроші подіти? То спрямуйте ті кошти на ЗСУ, благодійність, дитячі будинки. Не розумію ,для чого вся ця публіка. В країні війна".


Чому Тарас Цимбалюк став новим Холостяком

Ім'я героя 14 сезону проєкту оголосили ще у квітні цього року. Згодом Тарас пояснив, чому наважився на участь у реаліті-шоу. 

На це рішення вплинуло декілька факторів. На той час він уже розійшовся зі своєю дівчиною Світланою Готочкіною і вірить, що тут зможе знайти людину, яка вплине на його особисте життя.

Крім того, для актора цей проєкт є новим викликом та телевізійним досвідом, який дозволить поєднатися з глядачем в незвичному амплуа.

"Я знаю, що для багатьох людей реаліті-шоу "Холостяк" - улюблений проєкт на ТБ, тож буду намагатись зробити все, щоб ви й надалі лишались фанатами цієї програми", - зізнався він.

Нагадаємо, 14-й сезон "Холостяка" має вийти на екрани вже восени 2025 року.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram-акаунти Тараса Цимбалюка та СТБ.

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