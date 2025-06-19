"Какой красивый". Тарас Цимбалюк показал первые фото со съемок "Холостяка"

Украинский актер Тарас Цимбалюк сообщил о начале съемок 14-го сезона романтического реалити "Холостяк" и показал первые фото.
35-летний Холостяк очаровал изысканным образом. Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.
На первом фото Цимбалюк предстает в элегантном белом костюме с бабочкой, а рядом с ними позирует ведущий Григорий Решетник в классическом черном смокинге.
"Теперь официально: съемки "Холостяка" начаты! Уже этой осенью", - прокомментировал актер.
У себя в сториз он также поделился забавным кадром со съемок с ведущим проекта, который будет его поддержкой в путешествии по поиску любви.
На официальном канале СТБ также появились первые кадры со съемок романтического шоу.
Первой локацией нового сезона стал загородный парково-отельный комплекс Chalet Equides.
Здесь создали торжественную атмосферу с красной дорожкой, по которой, вероятно, будут шагать участницы шоу.
Актера засыпали комплиментами за стильный образ. Также звездные коллеги и друзья выразили поддержку.
Что еще пишут в сети:
Нашлись и те, кто не разделил энтузиазма по поводу нового сезона:
Имя героя 14 сезона проекта объявили еще в апреле этого года. Впоследствии Тарас объяснил, почему решился на участие в реалити-шоу.
На это решение повлияло несколько факторов. К тому времени он уже разошелся со своей девушкой Светланой Готочкиной и верит, что здесь сможет найти человека, который повлияет на его личную жизнь.
Кроме того, для актера этот проект является новым вызовом и телевизионным опытом, который позволит соединиться со зрителем в необычном амплуа.
"Я знаю, что для многих людей реалити-шоу "Холостяк" - любимый проект на ТВ, поэтому буду стараться сделать все, чтобы вы и в дальнейшем оставались фанатами этой программы", - признался он.
Напомним, 14-й сезон "Холостяка" должен выйти на экраны уже осенью 2025 года.
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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунты Тараса Цимбалюка и СТБ.