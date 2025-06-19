"Какой красивый". Тарас Цимбалюк показал первые фото со съемок "Холостяка"

На первом фото Цимбалюк предстает в элегантном белом костюме с бабочкой, а рядом с ними позирует ведущий Григорий Решетник в классическом черном смокинге.

"Теперь официально: съемки "Холостяка" начаты! Уже этой осенью", - прокомментировал актер.

Тарас Цимбалюк в образе Холостяка (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

У себя в сториз он также поделился забавным кадром со съемок с ведущим проекта, который будет его поддержкой в путешествии по поиску любви.

Цимбалюк и Решетник (скриншот)

На официальном канале СТБ также появились первые кадры со съемок романтического шоу.

Съемки 14-го "Холостяка" начаты (фото: instagram.com/stbua)

Где снимают новый сезон "Холостяка"

Первой локацией нового сезона стал загородный парково-отельный комплекс Chalet Equides.

Здесь создали торжественную атмосферу с красной дорожкой, по которой, вероятно, будут шагать участницы шоу.

Как отреагировали в сети

Актера засыпали комплиментами за стильный образ. Также звездные коллеги и друзья выразили поддержку.

"Держись Тарасик", - написала Наталья Денисенко.

"Крутой. Думай сердцем - я всегда рядом", - отметил Григорий Решетник.

"Какое хорошее место вы выбрали", - добавила Анна Буткевич.

"Удачи, друг", - поддержал режиссер Алексей Комаровский.

Что еще пишут в сети:

"Буду смотреть 100 %. Желаю успешных съемок".

"Я не успела подать заявку".

"Ох, уже предчувствую, что выпуск с вами будет огонь. Жду с нетерпением!"

"Ну это пожар. Хороший Холостяк".

"Удачи! Чтобы повезло встретить ту единственную".

"Я даже ради такого куплю телевизор".

Нашлись и те, кто не разделил энтузиазма по поводу нового сезона:

"Не знаю зачем это все. Лучше бы на эти деньги дронов накупили. А снимали уже после войны!"

"Боже, как жаль такая любовь была со Светланой. Такая пара. Никогда не могла поверить, что они разойдутся".

"Рассматриваю это просто как шоу. Цимбалюк хороший человек, но, как по мне, бабник еще тот. Поэтому в искренность и правдивость чувств на этом шоу не ожидаю. Можно смотреть как развлекательную программу".

"Зачем это шоу, некуда деньги девать? Так направьте те средства на ВСУ, благотворительность, детские дома. Не понимаю, для чего вся эта публика. В стране война".



Почему Тарас Цимбалюк стал новым Холостяком

Имя героя 14 сезона проекта объявили еще в апреле этого года. Впоследствии Тарас объяснил, почему решился на участие в реалити-шоу.

На это решение повлияло несколько факторов. К тому времени он уже разошелся со своей девушкой Светланой Готочкиной и верит, что здесь сможет найти человека, который повлияет на его личную жизнь.

Кроме того, для актера этот проект является новым вызовом и телевизионным опытом, который позволит соединиться со зрителем в необычном амплуа.

"Я знаю, что для многих людей реалити-шоу "Холостяк" - любимый проект на ТВ, поэтому буду стараться сделать все, чтобы вы и в дальнейшем оставались фанатами этой программы", - признался он.

Напомним, 14-й сезон "Холостяка" должен выйти на экраны уже осенью 2025 года.