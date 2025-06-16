"Якщо я раптово помру": Наталка Денисенко вразила відвертим зізнанням

Що написала акторка

"Якщо я раптово помру, це фото можете використовувати для ваших сумних репостів - ці слова сьогодні може сказати кожен українець. Це читати боляче, але важливо. Якщо брати загальну смертність від раптових причин, то в Україні вона на 300–900% вища, ніж у країнах без війни. Це чисто цифри", - написала Наталка під серією нових світлин.



"Якщо чоловік іде на війну, то ймовірність, що він загине або повернеться пораненим, становить 20–60%!!! Це теж цифри, але і реальність… Неможливо оговтатися від загибелі Юрія Феліпенка. Вічна, світла памʼять", - додала вона.

За словами Денисенко, зараз ми живемо в час, коли ніхто не знає, що буде завтра. І це час, додала акторка, коли "правильно" стало відносним.

"І зараз головне, на мою думку, не втратити не тіло, а душу! Не втратити себе! "Більшість людей помирає ще ДО смерті". Я не хочу більше витрачати час на: осуд, плітки, токсичні поради, брудні язики журналістів, недостойне відношення, на гнилу енергію і пустих людей!" - зізналася зірка.

Наталка також написала, що завжди знайдеться хтось, "кого дратує твоя свобода, твоя живість, твоя чесність перед собою". Але це, наголосила акторка, не її тягар.

"Кожен сьогодні проходить свою війну (видиму чи невидиму), і у кожної душі свої кроки і задачі. Але коли в якийсь звичайний день, просто перестане битися серце, чи зможете ви сказати: моя душа жила на повну? Вже пора прокинутися, бо обставини, які заважають, можуть не закінчитися ніколи!" - резюмувала вона.