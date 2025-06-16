"Если я внезапно умру": Наталка Денисенко поразила откровенным признанием

Что написала актриса

"Если я внезапно умру, это фото можете использовать для ваших печальных репостов - эти слова сегодня может сказать каждый украинец. Это читать больно, но важно. Если брать общую смертность от внезапных причин, то в Украине она на 300-900% выше, чем в странах без войны. Это чисто цифры", - написала Наталка под серией новых фотографий.



"Если мужчина идет на войну, то вероятность, что он погибнет или вернется раненым, составляет 20-60%!!! Это тоже цифры, но и реальность... Невозможно оправиться от гибели Юрия Фелипенко. Вечная, светлая память", - добавила она.

По словам Денисенко, сейчас мы живем во времена, когда никто не знает, что будет завтра. И это время, добавила актриса, когда "правильно" стало относительным.

"И сейчас главное, по моему мнению, не потерять не тело, а душу! Не потерять себя!" Большинство людей умирает еще ДО смерти". Я не хочу больше тратить время на: осуждение, сплетни, токсичные советы, грязные языки журналистов, недостойное отношение, на гнилую энергию и пустых людей!" - призналась звезда.

Наталка также написала, что всегда найдется кто-то, "кого раздражает твоя свобода, твоя живость, твоя честность перед собой". Но это, подчеркнула актриса, не ее бремя.

"Каждый сегодня проходит свою войну (видимую или невидимую), и у каждой души свои шаги и задачи. Но когда в какой-то обычный день, просто перестанет биться сердце, сможете ли вы сказать: моя душа жила на полную? Уже пора проснуться, потому что обстоятельства, которые мешают, могут не закончиться никогда!" - резюмировала она.