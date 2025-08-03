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"С чистой совестью": известная блогерша похвасталась люкс-шопингом на 600 тысяч

Воскресенье 03 августа 2025 18:19
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"С чистой совестью": известная блогерша похвасталась люкс-шопингом на 600 тысяч Саша Бо (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Известная блогерша Саша Бо, которой недавно исполнилось 30 лет, рассказала о брендовых вещах, которые себе купила. Оказалось, что она этого не планировала, но друзья подарили ей деньги.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Саша рассказала на своей странице в Instagram.

Что купила блогерша

По словам Бо, она не рассчитывала получить какие-то подарки. Впрочем, все сложилось иначе, а потому она все же устроила для себя люкс-шопинг.

"На свое 30-летие я просила друзей не дарить мне ничего, даже цветы.
Но обстоятельства сложились неплохо, потому что все принесли деньги и купить свою первую Chanel получилось с чистой совестью", - призналась блогерша.

&quot;С чистой совестью&quot;: известная блогерша похвасталась люкс-шопингом на 600 тысячСаша Бо похвасталась брендовой сумкой (фото: instagram.com/sashaabo)

Саша купила белоснежную сумочку Chanel, приблизительная стоимость которой - 7 тысяч 300 долларов (305 тысяч гривен).

А еще блогерша блеснула брендовыми часами. Украшение стоит 6 тысяч 300 долларов (263 тысяч гривен).

&quot;С чистой совестью&quot;: известная блогерша похвасталась люкс-шопингом на 600 тысячЧасы Саши Бо (фото: instagram.com/sashaabo)

Поэтому, неожиданный шопинг обошелся Саше почти в 600 тысяч.

&quot;С чистой совестью&quot;: известная блогерша похвасталась люкс-шопингом на 600 тысячСколько стоят часы блогера (скриншот)

Кто такая Саша Бо

Саша Бо (настоящее имя Александра Боднар, после первого брака - Пустовит). Она также известна как Саша Пустовит.

В 2015 году она вышла замуж за Игоря Пустовита (экс-ведущий, инстаблогер и ютубер). В 2016 году родила сына Даниила, а в 2018-м - второго сына Евгения. Летом 2021 стало известно, что пара решила расстаться.

После этого на фанов череда скандальных интервью и взаимных обвинений. Жизнь счастливой напоказ пары во многом оказалась фикцией.

Со временем блогерша начала встречаться с новым избранником. Им стал стоматолог Платон Тарнавский. В сентябре 2022 Бо вышла за него замуж, а позже у них появилась общая дочь.

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