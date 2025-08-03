"З чистою совістю": відома блогерка похизувалася люкс-шопінгом на 600 тисяч

Що купила блогерка

За словами Бо, вона не розраховувала отримати якісь подарунки. Втім, все склалося інакше, а тому вона все ж влаштувала для себе люкс-шопінг.

"На своє 30-річчя я просила друзів не дарувати мені нічого, навіть квіти.

Але обставини склались непогано, бо всі принесли гроші і купити свою першу Chanel вийшло з чистою совістю", - зізналася блогерка.

Саша Бо похизувалася брендовою сумкою (фото: instagram.com/sashaabo)

Саша купила білосніжну сумочку Chanel, приблизна вартість якої - 7 тисяч 300 доларів (305 тисяч гривень).

А ще блогерка блиснула брендовим годинником. Прикраса коштує 6 тисяч 300 доларів (263 тисяч гривень).

Годинник Саші Бо (фото: instagram.com/sashaabo)

Тож, несподіваний шопінг обійшовся Саші майже у 600 тисяч.

Скільки коштує годинник блогерки (скріншот)

Хто така Саша Бо

Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Боднар, після першого шлюбу - Пустовіт). Вона також відома як Саша Пустовіт.

У 2015 році вона вийшла заміж за Ігоря Пустовіта (екс-ведучий, інстаблогер і ютубер). У 2016 році народила сина Данила, а у 2018-му - другого сина Євгена. Влітку 2021 стало відомо, що пара вирішила розлучитися.

Після цього на фанів низка скандальних інтерв'ю і взаємних звинувачень. Життя щасливої напоказ пари багато в чому виявилася фікцією.

Згодом блогерка почала зустрічатися з новим обранцем. Ним став стоматолог Платон Тарнавський. У вересні 2022 Бо вийшла за нього заміж, а пізніше у них з'явилася спільна донька.