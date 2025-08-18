ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Загибель Нати Лайм у Дубаї: друг блогерки шокував подробицями трагедії

Понеділок 18 серпня 2025 19:00
UA EN RU
Загибель Нати Лайм у Дубаї: друг блогерки шокував подробицями трагедії Ната Лайм (фото: instagram.com/natalime2015)
Автор: Іванна Пашкевич

Загибель української блогерки Нати Лайм (Наталії Любаренко), яка випала з балкона в Дубаї, тривалий час залишалася загадкою. Лише нещодавно її друг Євген Білозеров публічно підтвердив трагічну звістку та вперше розповів про справжні обставини смерті 31-річної інфлюенсерки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Євгена виданню Фокус.

Подробиці гибелі Нати Лайм

За словами Євгена, він востаннє бачив Наталію у Києві наприкінці 2023 року.

Разом з її чоловіком Артемом вони весело провели час - відвідали квест і завітали в улюблене кафе.

Дівчина була усміхненою, розповідала про плани та демонструвала ремонт у стоматологічній клініці, яку пара збиралася відкривати.

Проте після її смерті з’ясувалося, що Наталія тривалий час боролася з депресією, яку приховувала від більшості людей.

Загибель Нати Лайм у Дубаї: друг блогерки шокував подробицями трагедіїНата Лайм (фото: instagram.com/natalime2015)

Її чоловік розповів Євгенові про психологічні труднощі дружини вже після трагедії.

"На жаль, я не знав, що вже тоді Ната перебувала в депресії. Мабуть, погано вмію зчитувати людей. Про її стан розповів чоловік (Артем Любаренко - Ред.) вже після трагічного випадку", - поділився блогер.

"За його словами, Ната займалась з психологом. Втім, в голові не вкладається, що це могло саме так закінчитись. Про причину депресії мені важко сказати. Але, як виявилось, частково через це вона припинила знімати відео у кінці 2020 року", - зазначив він.

Хоча останні роки вона жила у Києві, Наталія часто їздила за кордон, зокрема до Дубая, де останнім часом проводила більше часу.

Загибель Нати Лайм у Дубаї: друг блогерки шокував подробицями трагедіїНата Лайм (фото: instagram.com/natalime2015)

Тим часом Артем залишався в Україні та займався відкриттям клініки.

"Ми часто переписувались. Вона періодично підкидувала ідеї для нових відео. Ділилась фотографіями ремонту в клініці. Вона інколи виїжджала за кордон, оскільки не відчувала себе в безпеці, але поверталась. Чоловік залишався тут", - згадує Білозеров.

Нагадаємо, з 2016 по 2019 рік Ната Лайм була однією з найпопулярніших україномовних авторок на YouTube.

Її відео про шкільне життя, дружбу та романтичні стосунки збирали мільйони переглядів.

Завдяки легкій манері й природній харизмі вона швидко здобула прихильність молодіжної аудиторії.

Та вже наприкінці 2020 року несподівано зникла з інтернету.

Загибель Нати Лайм у Дубаї: друг блогерки шокував подробицями трагедіїНата Лайм (фото: instagram.com/natalime2015)

Фани довгий час чекали її повернення, писали повідомлення, створювали фан-акаунти, але з часом зв'язок остаточно обірвався.

Про смерть блогерки знало лише її найближче коло. Все змінилося після того, як у TikTok почали з’являтися знімки її могили з написом українською.

Це спровокувало бурю в соцмережах: люди почали ставити питання родичам, будувати припущення.

Загибель Нати Лайм у Дубаї: друг блогерки шокував подробицями трагедіїМогила Нати Лайм (скріншот)

Артем попросив Євгена підтвердити правду публічно, щоб зупинити хвилю домислів.

Блогерку поховали в Україні. Церемонія була приватною, без зайвої уваги - родина вирішила попрощатися з Наталею в тиші. Дітей у жінки не було.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Блогерка Зірки
Новини
Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі: все, що відомо на зараз
Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі: все, що відомо на зараз
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія