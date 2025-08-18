Загибель Нати Лайм у Дубаї: друг блогерки шокував подробицями трагедії

Загибель української блогерки Нати Лайм (Наталії Любаренко), яка випала з балкона в Дубаї, тривалий час залишалася загадкою. Лише нещодавно її друг Євген Білозеров публічно підтвердив трагічну звістку та вперше розповів про справжні обставини смерті 31-річної інфлюенсерки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Євгена виданню Фокус.

Подробиці гибелі Нати Лайм

За словами Євгена, він востаннє бачив Наталію у Києві наприкінці 2023 року.

Разом з її чоловіком Артемом вони весело провели час - відвідали квест і завітали в улюблене кафе.

Дівчина була усміхненою, розповідала про плани та демонструвала ремонт у стоматологічній клініці, яку пара збиралася відкривати.

Проте після її смерті з’ясувалося, що Наталія тривалий час боролася з депресією, яку приховувала від більшості людей.

Ната Лайм (фото: instagram.com/natalime2015)

Її чоловік розповів Євгенові про психологічні труднощі дружини вже після трагедії.

"На жаль, я не знав, що вже тоді Ната перебувала в депресії. Мабуть, погано вмію зчитувати людей. Про її стан розповів чоловік (Артем Любаренко - Ред.) вже після трагічного випадку", - поділився блогер.

"За його словами, Ната займалась з психологом. Втім, в голові не вкладається, що це могло саме так закінчитись. Про причину депресії мені важко сказати. Але, як виявилось, частково через це вона припинила знімати відео у кінці 2020 року", - зазначив він.

Хоча останні роки вона жила у Києві, Наталія часто їздила за кордон, зокрема до Дубая, де останнім часом проводила більше часу.

Ната Лайм (фото: instagram.com/natalime2015)

Тим часом Артем залишався в Україні та займався відкриттям клініки.

"Ми часто переписувались. Вона періодично підкидувала ідеї для нових відео. Ділилась фотографіями ремонту в клініці. Вона інколи виїжджала за кордон, оскільки не відчувала себе в безпеці, але поверталась. Чоловік залишався тут", - згадує Білозеров.

Нагадаємо, з 2016 по 2019 рік Ната Лайм була однією з найпопулярніших україномовних авторок на YouTube.

Її відео про шкільне життя, дружбу та романтичні стосунки збирали мільйони переглядів.

Завдяки легкій манері й природній харизмі вона швидко здобула прихильність молодіжної аудиторії.

Та вже наприкінці 2020 року несподівано зникла з інтернету.

Ната Лайм (фото: instagram.com/natalime2015)

Фани довгий час чекали її повернення, писали повідомлення, створювали фан-акаунти, але з часом зв'язок остаточно обірвався.

Про смерть блогерки знало лише її найближче коло. Все змінилося після того, як у TikTok почали з’являтися знімки її могили з написом українською.

Це спровокувало бурю в соцмережах: люди почали ставити питання родичам, будувати припущення.

Могила Нати Лайм (скріншот)

Артем попросив Євгена підтвердити правду публічно, щоб зупинити хвилю домислів.

Блогерку поховали в Україні. Церемонія була приватною, без зайвої уваги - родина вирішила попрощатися з Наталею в тиші. Дітей у жінки не було.