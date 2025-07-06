Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов одружився: перші фото

Захисник Маріуполя Михайло Діанов, який потрапив в полон після оборони "Азовсталі" та повернувся у вересні 2022 року, вдруге одружився. Захисник показав кадри зі своєю обраницею та розчулив мережу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Діанова.
Так, Діанов показав фото з обраницею, на якому вона ніжно на нього дивиться. Важко не помітити, що Михайло та його кохана - у святкових "луках".
Захисник позував у білосніжній сорочці та кремових штанах. А його обраниця була у білій сукні, з весільним букетом та вишуканою зачіскою.
І потім Михайло додав ще одно фото, яке підтвердило всі "підозри". Діанов показав обручки.
У коментарях українці вітають Діанова та його кохану. Вони пишуть:
Нагадаємо, про плани одружитися Діанов говорив ще взимку. Тоді він розповів, що освідчився своїй коханій, і вона сказала "так". Але раніше Михайло не показував обличчя своєї обраниці.
Лише згодом Діанов вперше показав свою наречену. Але хто вона та чим займається - він не розповідає.
До цього Михайло був одружений, але розлучився з першою обраницею понад 13 років тому. У шлюбі на світ з'явилася донька Діанова, Катерина.
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