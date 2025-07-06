Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов одружився: перші фото

Захисник "Азовсталі" одружився

Так, Діанов показав фото з обраницею, на якому вона ніжно на нього дивиться. Важко не помітити, що Михайло та його кохана - у святкових "луках".

Захисник позував у білосніжній сорочці та кремових штанах. А його обраниця була у білій сукні, з весільним букетом та вишуканою зачіскою.

Діанов вдруге одружився (фото: facebook.com/mihajlo.oleksandrovic.dianov)

І потім Михайло додав ще одно фото, яке підтвердило всі "підозри". Діанов показав обручки.

Захисник Маріуполя одружився (фото: facebook.com/mihajlo.oleksandrovic.dianov)

Реакція мережі

У коментарях українці вітають Діанова та його кохану. Вони пишуть:

"Слава Богу, вітаємо вас"

"Вітаю щиро обидвох! Хай горе омина вашу родину; злагоди та любові вам на многії літа"

"Щиро вітаю молодят! Кохання вам, сімейного затишку та благополуччя. Нехай по житті буде вам обом тільки солодко, а не гірко"

"Многая літа вам у щасті"

"О, це діло! Тільки щастя! Назавжди".

Нагадаємо, про плани одружитися Діанов говорив ще взимку. Тоді він розповів, що освідчився своїй коханій, і вона сказала "так". Але раніше Михайло не показував обличчя своєї обраниці.

Михайло Діанов і його кохана (фото: instagram.com/dianovmiha)

Лише згодом Діанов вперше показав свою наречену. Але хто вона та чим займається - він не розповідає.

До цього Михайло був одружений, але розлучився з першою обраницею понад 13 років тому. У шлюбі на світ з'явилася донька Діанова, Катерина.