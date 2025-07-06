Защитник "Азовстали" Михаил Дианов женился: первые фото

Защитник Мариуполя Михаил Дианов, который попал в плен после обороны "Азовстали" и вернулся в сентябре 2022 года, во второй раз женился. Защитник показал кадры со своей избранницей и растрогал сеть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Дианова.
Так, Дианов показал фото с избранницей, на котором она нежно на него смотрит. Трудно не заметить, что Михаил и его возлюбленная - в праздничных "луках".
Защитник позировал в белоснежной рубашке и кремовых брюках. А его избранница была в белом платье, со свадебным букетом и изысканной прической.
И потом Михаил добавил еще одно фото, которое подтвердило все "подозрения". Дианов показал обручальные кольца.
В комментариях украинцы поздравляют Дианова и его возлюбленную. Они пишут:
Напомним, о планах жениться Дианов говорил еще зимой. Тогда он рассказал, что сделал предложение своей возлюбленной, и она сказала "да". Но ранее Михаил не показывал лицо своей избранницы.
Лишь впоследствии Дианов впервые показал свою невесту. Но кто она и чем занимается - он не рассказывает.
До этого Михаил был женат, но развелся с первой избранницей более 13 лет назад. В браке на свет появилась дочь Дианова, Екатерина.
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