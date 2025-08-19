Захватывающие и жуткие: 5 криминальных триллеров Netflix, которые заставят затаить дыхание

Криминальные драмы и триллеры всегда держат в напряжении и дарят яркие эмоции. Здесь герои сталкиваются с опасностью, испытаниями и сложным моральным выбором.

РБК-Украина делится подборкой кинолент, которые точно заставят затаить дыхание во время просмотра.

"Бастион 36"

После изгнания из элитного подразделения полиции главный герой погружается в собственное расследование серии убийств своих коллег. Поиски правды приводят его к ошеломляющему открытию.



"Виновен"

Оператор службы спасения пытается спасти женщину в опасности. Однако уже скоро телефонный разговор превращается в раскрытие тайн, которые заставляют героя противостоять собственным демонам.



"Хороший медбрат"

Медсестра реанимации находит поддержку в лице нового коллеги. Однако уже скоро подозрительное убийство заставляет ее взглянуть иначе на этого человека.



"Непрощенная"

Женщина, вернувшаяся из тюрьмы после обвинения в убийстве, пытается найти потерянную сестру. Однако прошлое снова дает о себе знать и ставит под угрозу их жизни.



"Ночь всегда наступает"

Когда финансовый кризис ставит под угрозу жизнь ее семьи, молодая женщина бросается в опасный поиск 25 тысяч долларов. У нее всего одна ночь, чтобы найти деньги на дом.