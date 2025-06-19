"Закінчив з відзнакою". Сергій Притула показав рідкісні фото з сином-випускником

Український волонтер і телеведучий Сергій Притула розчулив мережу рідкісними фото з сином Дмитром. Цьогоріч хлопець закінчив школу з відзнакою.
Як Притула привітав сина-випускника, розповідає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
Відомий волонтер рідко ділиться кадрами з юнаком. Проте з нагоди випуску зі школи вирішив опублікувати серію фото та зворушливе відео.
Так, він показав архівне фото, де тримає маленького Дмитра на руках, і нове - з уже дорослим юнаком, який тримає в руках свідоцтво про закінчення школи.
"Шлях у 11 років був насиченим, цікавим, місцями бентежним, але напрочуд корисним! Зробив батьків і бабусь щасливими - свідоцтво з відзнакою!!! Пишаюсь тобою, сину!", - прокоментував щасливий тато.
В Instagram Притула також додав, що роки пролетіли миттєво. Відпускати сина у доросле плавання важко. Проте він бажає йому щастя на новому шляху.
"Залишилось пережити НМТ", - наостанок пожартував він.
Сергій також показав додаток до свідоцтва, у якому можна побачити оцінки Дмитра. Хлопчик навчався на відмінно.
Загалом підписники вітали батька та випускника, проте знайшлися й ті, хто вирішив виплеснути негатив.
Нагадаємо, сина Дмитра ведучий виховує від першого шлюбу. З 2015 року він одружений з Катериною Сопельник. У подружжя дві доньки - Соломія та Стефанія.
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