"Закончил с отличием". Сергей Притула показал редкостные фото с сыном-выпускником

Как выглядит сын Сергея Притулы

Известный волонтер редко делится кадрами с юношей. Однако по случаю выпуска из школы решил опубликовать серию фото и трогательное видео.

Так, он показал архивное фото, где держит маленького Дмитрия на руках, и новое - с уже взрослым юношей, который держит в руках свидетельство об окончании школы.

"Путь в 11 лет был насыщенным, интересным, местами волнующим, но удивительно полезным! Сделал родителей и бабушек счастливыми - свидетельство с отличием!!! Горжусь тобой, сын!", - прокомментировал счастливый папа.

Как изменился сын Притулы (коллаж: РБК-Украина)

В Instagram Притула также добавил, что года пролетели мгновенно. Отпускать сына во взрослое плавание трудно. Однако он желает ему счастья на новом пути.

"Осталось пережить НМТ", - напоследок пошутил он.

Сергей также показал приложение к свидетельству, в котором можно увидеть оценки Дмитрия. Мальчик учился на отлично.

Как учился сын Притулы (скриншот)

Как отреагировали в сети

В целом подписчики поздравляли отца и выпускника, однако нашлись и те, кто решил выплеснуть негатив.

"Какой у вас замечательный сын. Доброй судьбы ему".

"Какой умничка!!! Радуюсь, что имеем такую прекрасную молодежь".

"Мило-любо посмотреть. Свет среди дня. Пусть все у него сложится наилучшим образом".

"Поздравления сыну и Вам, Сергей! Пусть у сына все получается в дальнейшей жизни!"

"Искренне поздравляю сыночка!!! Взрослый. Пусть сам выбирает путь! Ни к чему эти лишние в сетях слова!"

"Ну Сергей, готовься на фронт, тремя детьми не прикроешься. Дети взрослеют, становятся совершеннолетними".

"Данные обновил?"

"А теперь у парня найдут кучу болезней, и поедет он за границу".

"Какой вояка. Еще немножко и может контракт 18-21 подписывать".

"Ждем, когда же уедет получать лучшее образование за границей".

"Классный сын и классные родители. Радуюсь вместе с вами".

Напомним, сына Дмитрия ведущий воспитывает от первого брака. С 2015 года он женат на Екатерине Сопельник. У супругов две дочери - Соломия и Стефания.