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"Залили шесть капельниц": "Холостяк" Цымбалюк рассекретил свой диагноз

Среда 23 июля 2025 16:50
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"Залили шесть капельниц": "Холостяк" Цымбалюк рассекретил свой диагноз Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Катерина Собкова

Украинский актер и участник нового сезона шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк поделился с подписчиками подробностями своего самочувствия после внезапного ухудшения состояния.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Stories в Instagram Цымбалюка.

Что случилось с Цымбалюком

По словам звезды сериалов, ему пришлось перенести сильное отравление, из-за которого врачи поставили шесть капельниц и несколько раз приезжали к нему домой. Цымбалюк открыто рассказал о симптомах и озвучил диагноз.

"Развлекаюсь" дальше. Диагноз: острое отравление", - отметил он.

&quot;Залили шесть капельниц&quot;: &quot;Холостяк&quot; Цымбалюк рассекретил свой диагноз

Цымбалюк рассказал про свой диагноз (скриншот)

Сегодня же, по словам Цымбалюка, ему немного лучше.

"Вчера в меня залили шесть капельниц, дважды вызвал врачей. Потому что температура, ломало все тело, тошнота, понос и головные боли: все это - одновременно. Можно й..нуться. Но близкие были рядом и квалифицированные врачи вовремя подхватили вирус под свой контроль", - отметил актер.

В то же время он точно не знает, что могло стать причиной отравления.

"Чаще всего спрашиваете: где это взялось / что ел? Врачи сошлись во мнении, что могло взяться откуда угодно - еда, вода, какая-то грязь и тд", - написал он.

&quot;Залили шесть капельниц&quot;: &quot;Холостяк&quot; Цымбалюк рассекретил свой диагноз

Тарас Цымбалюк отравился и рассказал о самочувствии (скриншот)

Напомним, во вторник, 22 июля, актер пожаловался на плохое самочувствие и показал фото под капельницей.

Также он отметил, что вызвал медиков, так как не смог самостоятельно справиться с отравлением.

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