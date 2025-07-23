"Залили шесть капельниц": "Холостяк" Цымбалюк рассекретил свой диагноз

Украинский актер и участник нового сезона шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк поделился с подписчиками подробностями своего самочувствия после внезапного ухудшения состояния.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Stories в Instagram Цымбалюка.

Что случилось с Цымбалюком

По словам звезды сериалов, ему пришлось перенести сильное отравление, из-за которого врачи поставили шесть капельниц и несколько раз приезжали к нему домой. Цымбалюк открыто рассказал о симптомах и озвучил диагноз.

"Развлекаюсь" дальше. Диагноз: острое отравление", - отметил он.

Цымбалюк рассказал про свой диагноз (скриншот)

Сегодня же, по словам Цымбалюка, ему немного лучше.

"Вчера в меня залили шесть капельниц, дважды вызвал врачей. Потому что температура, ломало все тело, тошнота, понос и головные боли: все это - одновременно. Можно й..нуться. Но близкие были рядом и квалифицированные врачи вовремя подхватили вирус под свой контроль", - отметил актер.

В то же время он точно не знает, что могло стать причиной отравления.

"Чаще всего спрашиваете: где это взялось / что ел? Врачи сошлись во мнении, что могло взяться откуда угодно - еда, вода, какая-то грязь и тд", - написал он.

Тарас Цымбалюк отравился и рассказал о самочувствии (скриншот)

Напомним, во вторник, 22 июля, актер пожаловался на плохое самочувствие и показал фото под капельницей.

Также он отметил, что вызвал медиков, так как не смог самостоятельно справиться с отравлением.