Заслужений артист України бореться за життя: колеги закликають допомогти з лікуванням
59-річний актор театру, кіно та дубляжу Дмитро Завадський опинився у лікарні в тяжкому стані.
Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.
Дмитро Завадський потрапив до лікарні
Як розповів актор Павло Скороходько, 21 вересня артиста госпіталізували з підозрою на інсульт.
Лікарям було складно стабілізувати його стан, а самопочуття лише погіршувалося.
"Наш колега, актор театру ім. Івана Франка, геній дубляжу Дмитро Завадський в лікарні. Станом на першу половину дня в нього була підозра на інсульт. Щойно стало відомо, що йому погіршало. На жаль, точного діагнозу, як і його поточного стану, я не знаю. Проте точно знаю, що потрібні гроші", - написав Скороходько.
Згодом колега Антоніна Хижняк підтвердила, що у Завадського дійсно стався інсульт.
Дмитро Завадський у важкому стані (скріншот)
Вона наголосила, що артист перебуває під наглядом лікарів, а друзі та колеги закликають допомогти фінансово.
"Цей голос ви чуєте в кожному фільмі, мультику, серіалі. Дмитро Завадський - легенда українського дубляжу і талановитий актор. На жаль, у нього стався інсульт", - зазначила знаменитість.
Допомогти акторові можна за посиланням.
Біографія Дмитра Завадського
Дмитро Завадський народився 15 серпня 1966 року в Києві. Закінчив Київський інститут культури за спеціальністю "режисура" та працює у театрі імені Івана Франка.
У 2017 році отримав звання заслуженого артиста України.
Дмитро Завадський (фото: instagram.com/dmitro_zavadskiy)
З 1996 року активно займається дубляжем та озвученням для провідних студій і телеканалів ("1+1", Le Doyen, "Пілот", "Постмодерн"). Його голосом заговорили сотні героїв: пацюк із "Рататуй", персонажі з "Аватара", "Команди А", "Парочки копів", "Малкольма у центрі уваги", "Покемона", "Бівіса і Батхеда" та інших популярних проєктів.
На сцені театру ім. Івана Франка він зіграв у виставах "Носороги", "Дівка. Українська love story", "Ножі в курках", "Приборкання норовливої", "Весілля Фігаро", "Назар Стодоля" та інших.
Також знімається у кіно і серіалах, захоплюється кікбоксингом.
Дмитро Завадський (фото: instagram.com/dmitro_zavadskiy)
Вас може зацікавити:
- Як зараз виглядає важкохворий Брюс Вілліс
- У Гайтани помер батько
- Від чого помер легенда Голлівуду Роберт Редфорд
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Facebook Павла Скороходька, Instagram Антоніни Хижняк.