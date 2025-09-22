ua en ru
Заслужений артист України бореться за життя: колеги закликають допомогти з лікуванням

Понеділок 22 вересня 2025 14:48
Заслужений артист України бореться за життя: колеги закликають допомогти з лікуванням Дмитро Завадський (фото: ft.org.ua)
Автор: Іванна Пашкевич

59-річний актор театру, кіно та дубляжу Дмитро Завадський опинився у лікарні в тяжкому стані.

Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Дмитро Завадський потрапив до лікарні

Як розповів актор Павло Скороходько, 21 вересня артиста госпіталізували з підозрою на інсульт.

Лікарям було складно стабілізувати його стан, а самопочуття лише погіршувалося.

"Наш колега, актор театру ім. Івана Франка, геній дубляжу Дмитро Завадський в лікарні. Станом на першу половину дня в нього була підозра на інсульт. Щойно стало відомо, що йому погіршало. На жаль, точного діагнозу, як і його поточного стану, я не знаю. Проте точно знаю, що потрібні гроші", - написав Скороходько.

Згодом колега Антоніна Хижняк підтвердила, що у Завадського дійсно стався інсульт.

Заслужений артист України бореться за життя: колеги закликають допомогти з лікуваннямДмитро Завадський у важкому стані (скріншот)

Вона наголосила, що артист перебуває під наглядом лікарів, а друзі та колеги закликають допомогти фінансово.

"Цей голос ви чуєте в кожному фільмі, мультику, серіалі. Дмитро Завадський - легенда українського дубляжу і талановитий актор. На жаль, у нього стався інсульт", - зазначила знаменитість.

Допомогти акторові можна за посиланням.

Біографія Дмитра Завадського

Дмитро Завадський народився 15 серпня 1966 року в Києві. Закінчив Київський інститут культури за спеціальністю "режисура" та працює у театрі імені Івана Франка.

У 2017 році отримав звання заслуженого артиста України.

Заслужений артист України бореться за життя: колеги закликають допомогти з лікуваннямДмитро Завадський (фото: instagram.com/dmitro_zavadskiy)

З 1996 року активно займається дубляжем та озвученням для провідних студій і телеканалів ("1+1", Le Doyen, "Пілот", "Постмодерн"). Його голосом заговорили сотні героїв: пацюк із "Рататуй", персонажі з "Аватара", "Команди А", "Парочки копів", "Малкольма у центрі уваги", "Покемона", "Бівіса і Батхеда" та інших популярних проєктів.

На сцені театру ім. Івана Франка він зіграв у виставах "Носороги", "Дівка. Українська love story", "Ножі в курках", "Приборкання норовливої", "Весілля Фігаро", "Назар Стодоля" та інших.

Також знімається у кіно і серіалах, захоплюється кікбоксингом.

Заслужений артист України бореться за життя: колеги закликають допомогти з лікуваннямДмитро Завадський (фото: instagram.com/dmitro_zavadskiy)

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Facebook Павла Скороходька, Instagram Антоніни Хижняк.

