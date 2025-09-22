ua en ru
Заслуженный артист Украины борется за жизнь: коллеги призывают помочь с лечением

Понедельник 22 сентября 2025 14:48
Заслуженный артист Украины борется за жизнь: коллеги призывают помочь с лечением Дмитрий Завадский (фото: ft.org.ua)
Автор: Иванна Пашкевич

59-летний актер театра, кино и дубляжа Дмитрий Завадский оказался в больнице в тяжелом состоянии.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

Дмитрий Завадский попал в больницу

Как рассказал актер Павел Скороходько, 21 сентября артиста госпитализировали с подозрением на инсульт.

Врачам было сложно стабилизировать его состояние, а самочувствие только ухудшалось.

"Наш коллега, актер театра им. Ивана Франко, гений дубляжа Дмитрий Завадский в больнице. По состоянию на первую половину дня у него было подозрение на инсульт. Только что стало известно, что ему стало хуже. К сожалению, точного диагноза, как и его текущего состояния, я не знаю. Однако точно знаю, что нужны деньги", - написал Скороходько.

Впоследствии коллега Антонина Хижняк подтвердила, что у Завадского действительно случился инсульт.

Заслуженный артист Украины борется за жизнь: коллеги призывают помочь с лечениемДмитрий Завадский в тяжелом состоянии (скриншот)

Она отметила, что артист находится под наблюдением врачей, а друзья и коллеги призывают помочь финансово.

"Этот голос вы слышите в каждом фильме, мультике, сериале. Дмитрий Завадский - легенда украинского дубляжа и талантливый актер. К сожалению, у него случился инсульт", - отметила знаменитость.

Помочь актеру можно по ссылке.

Биография Дмитрия Завадского

Дмитрий Завадский родился 15 августа 1966 года в Киеве. Окончил Киевский институт культуры по специальности "режиссура" и работает в театре имени Ивана Франко.

В 2017 году получил звание заслуженного артиста Украины.

Заслуженный артист Украины борется за жизнь: коллеги призывают помочь с лечениемДмитрий Завадский (фото: instagram.com/dmitro_zavadskiy)

С 1996 года активно занимается дубляжем и озвучкой для ведущих студий и телеканалов ("1+1", Le Doyen, "Пилот", "Постмодерн"). Его голосом заговорили сотни героев: крыса из "Рататуй", персонажи из "Аватара", "Команды А", "Парочки копов", "Малкольма в центре внимания", "Покемона", "Бивиса и Батхеда" и других популярных проектов.

На сцене театра им. Ивана Франко он сыграл в спектаклях "Носороги", "Девка. Украинская love story", "Ножи в курицах", "Укрощение строптивой", "Свадьба Фигаро", "Назар Стодоля" и других.

Также снимается в кино и сериалах, увлекается кикбоксингом.

Заслуженный артист Украины борется за жизнь: коллеги призывают помочь с лечениемДмитрий Завадский (фото: instagram.com/dmitro_zavadskiy)

При написании материала использовались следующие источники: Facebook Павла Скороходько, Instagram Антонины Хижняк.

