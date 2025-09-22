Заслуженный артист Украины борется за жизнь: коллеги призывают помочь с лечением
59-летний актер театра, кино и дубляжа Дмитрий Завадский оказался в больнице в тяжелом состоянии.
Дмитрий Завадский попал в больницу
Как рассказал актер Павел Скороходько, 21 сентября артиста госпитализировали с подозрением на инсульт.
Врачам было сложно стабилизировать его состояние, а самочувствие только ухудшалось.
"Наш коллега, актер театра им. Ивана Франко, гений дубляжа Дмитрий Завадский в больнице. По состоянию на первую половину дня у него было подозрение на инсульт. Только что стало известно, что ему стало хуже. К сожалению, точного диагноза, как и его текущего состояния, я не знаю. Однако точно знаю, что нужны деньги", - написал Скороходько.
Впоследствии коллега Антонина Хижняк подтвердила, что у Завадского действительно случился инсульт.
Дмитрий Завадский в тяжелом состоянии (скриншот)
Она отметила, что артист находится под наблюдением врачей, а друзья и коллеги призывают помочь финансово.
"Этот голос вы слышите в каждом фильме, мультике, сериале. Дмитрий Завадский - легенда украинского дубляжа и талантливый актер. К сожалению, у него случился инсульт", - отметила знаменитость.
Помочь актеру можно по ссылке.
Биография Дмитрия Завадского
Дмитрий Завадский родился 15 августа 1966 года в Киеве. Окончил Киевский институт культуры по специальности "режиссура" и работает в театре имени Ивана Франко.
В 2017 году получил звание заслуженного артиста Украины.
Дмитрий Завадский (фото: instagram.com/dmitro_zavadskiy)
С 1996 года активно занимается дубляжем и озвучкой для ведущих студий и телеканалов ("1+1", Le Doyen, "Пилот", "Постмодерн"). Его голосом заговорили сотни героев: крыса из "Рататуй", персонажи из "Аватара", "Команды А", "Парочки копов", "Малкольма в центре внимания", "Покемона", "Бивиса и Батхеда" и других популярных проектов.
На сцене театра им. Ивана Франко он сыграл в спектаклях "Носороги", "Девка. Украинская love story", "Ножи в курицах", "Укрощение строптивой", "Свадьба Фигаро", "Назар Стодоля" и других.
Также снимается в кино и сериалах, увлекается кикбоксингом.
Дмитрий Завадский (фото: instagram.com/dmitro_zavadskiy)
