"Жах і біль": зірки не стримали емоцій через загибель актора Феліпенка

Цимбалюк, Єфросиніна та інші не стримують емоцій

"Боже, який жах", - написав актор Тарас Цимбалюк.

Stories Цимбалюка (скріншот)

Маша Єфросиніна написала, що "все це страшенно несправедливо". Вона співчуває дружині актора Катерині Мотрич, яка й повідомила про його загибель.

"Це жах і біль... Саме з Юрія Феліпенка та його ролей свого часу в мене виникло відчуття зародження нової ери сучасних молодих українських акторів. Окрім безсумнівного таланту він виявився ще й героєм, захисником нашої країни", - зазначила зірка.

Stories Єфросиніної (скріншот)

Не стримала емоцій й акторка Тоня Хижняк.

"Боже, Юра... Як же так... Гинуть найкращі", - написала вона.

Stories Хижняк (скріншот)

Співачка Надя Дорофєєва також "репостнула" допис дружини Феліпенка.

"Господи, який кошмар. Мої співчуття", - написала артистка.

Stories Дорофєєвої (скріншот)

Також про загибель актора-військового висловився продюсер Євген Литвиненко. Він повідомив, де буде прощання з Феліпенком.

"Неймовірна втрата. Загинув на передовій Юрій Феліпенко, актор театру та кіно. Світлий, чуйний, талановитий, доброволець, захисник. Актор нашого фільму "Добре, що мама не знає" та "Таємна служба UA". Прощання відбудеться в Театрі на Подолі. Не знаю як зупинити сльози… Юрчику, ми ж мали кіно разом знімати в цьому році", - написав він.

Допис Литвиненка (скріншот)

В коментарях під дописом Мотрич можна побачити чимало відомих персон, які співчувають ведучій та не приховують свій розпач.

Зокрема, інформацію про загибель актора прокоментували журналістка Раміна, ведуча Марічка Падалко, кухар Євген Клопотенко, журналістка Аліна Доротюк, співачка Марія Тучка, блогерки Олена Мандзюк та Сабіна Мусіна, фотографи Ліберови, акторка Катерина Кузнецова.

Реакція зірок на смерть актора (скріншоти)

Що відомо про Юрія Феліпенка

Актор народився 8 травня 1993 року в Запоріжжі. Він здобув освіту в КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого. Після цього Юрій грав на сцені Київського академічного драматичного театру на Подолі, а ще знімався в серіалах.

У 2024 році Феліпенко вирішив захищати Україну на фронті. Актор воював у складі батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-го окремого штурмового батальйону.