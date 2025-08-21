"Журба": Klavdia Petrivna здивувала пронизливою піснею з глибокими сенсами (відео)

Співачка Klavdia Petrivna представила нову пісню, в якій заговорила про дуже глибокі й сумні емоції. А в кліпі на трек зірка показалася без "фірмових" масок та капелюшків.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Соломії (справжнє ім'я Klavdia Petrivna)
"Коли ти бачиш втрати, ти не можеш не пропустити це через себе. Пісня "Журба" про те, що звучить всередині, навіть коли навколо панує тиша", - розповіла співачка.
У своїй пісні Klavdia Petrivna метафорами розповіла про цикл життя, втрати та емоції.
"Засохлі квіти, розділені душі, згаслі спогади. Все це
призводить до усвідомлення неминучості, і водночас - до народження нових сенсів. Пісня про втрату і людяність, про тиху боротьбу душі, яка прагне звучати, поки світ навколо змінюється і зупиняється", - розповіли в команді Клавдії.
У коментарях фани оцінили нову пісню Klavdia Petrivna. Вони зазначили, що глибокі сенси їх вразили. Також коментатори написали:
