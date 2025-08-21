"Журба": Klavdia Petrivna здивувала пронизливою піснею з глибокими сенсами (відео)

Про що нова пісня Klavdia Petrivna

"Коли ти бачиш втрати, ти не можеш не пропустити це через себе. Пісня "Журба" про те, що звучить всередині, навіть коли навколо панує тиша", - розповіла співачка.

У своїй пісні Klavdia Petrivna метафорами розповіла про цикл життя, втрати та емоції.

"Засохлі квіти, розділені душі, згаслі спогади. Все це

призводить до усвідомлення неминучості, і водночас - до народження нових сенсів. Пісня про втрату і людяність, про тиху боротьбу душі, яка прагне звучати, поки світ навколо змінюється і зупиняється", - розповіли в команді Клавдії.

Реакція мережі

У коментарях фани оцінили нову пісню Klavdia Petrivna. Вони зазначили, що глибокі сенси їх вразили. Також коментатори написали: