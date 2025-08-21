"Журба": Klavdia Petrivna удивила пронзительной песней с глубокими смыслами (видео)

О чем новая песня Klavdia Petrivna

"Когда ты видишь потери, ты не можешь не пропустить это через себя. Песня "Журба" о том, что звучит внутри, даже когда вокруг царит тишина", - рассказала певица.

В своей песне Klavdia Petrivna метафорами рассказала о цикле жизни, потери и эмоции.

"Засохшие цветы, разделенные души, угасшие воспоминания. Все это

приводит к осознанию неизбежности, и одновременно - к рождению новых смыслов. Песня о потере и человечности, о тихой борьбе души, которая стремится звучать, пока мир вокруг меняется и останавливается", - рассказали в команде Клавдии.

Реакция сети

В комментариях фаны оценили новую песню Klavdia Petrivna. Они отметили, что глубокие смыслы их поразили. Также комментаторы написали: