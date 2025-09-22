ua en ru
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували: усі подробиці

Понеділок 22 вересня 2025 21:09
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували: усі подробиці
Автор: Іванна Пашкевич

Журналіста-розслідувача і керівника проєкту Bihus.Info Дениса Бігуса знову мобілізували.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал блогера.

Дениса Бігуса мобілізували

За словами Бігуса, пропозицію, яку він отримав у Вінницькому ТЦК, відхилити було неможливо.

Він уточнив, що його команда продовжить роботу над Bihus.Info навіть без його особистої участі.

У зверненні журналіст нагадав, що вже має дворічний досвід служби та раніше був звільнений, проте статусу учасника бойових дій так і не отримав.

"Після звільнення я був абсолютно переконаний, що мене мобілізують через кілька місяців і ставився до цивільного життя як до позапланової відпустки, наповнюючи її воєнними задачами, наскільки це було можливо, періодично дивуючись, чому ця відпустка затягнулася. Ось і мобілізували. Броні у мене ніколи не було", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, Денис Бігус вступив до лав добровольців на початку повномасштабного вторгнення.

Він служив оператором безпілотників, корегував артилерійські удари, займався розвідкою для ДВКР СБУ та ГУР, а також брав участь у штурмі Лук’янівки.

Журналіста Дениса Бігуса мобілізували: усі подробиціДенис Бігус (фото: facebook.com/monti.czardas)

У грудні 2023 року він залишив службу в підрозділі Патрульної поліції.

Згодом його колеги з військової контррозвідки СБУ запропонували йому нові завдання, і він почав працювати як позаштатний співробітник Департаменту військової контррозвідки.

