Журналиста Дениса Бигуса мобилизовали: все подробности
Журналиста-расследователя и руководителя проекта Bihus.Info Дениса Бигуса снова мобилизовали.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал блогера.
Дениса Бигуса мобилизовали
По словам Бигуса, предложение, которое он получил в Винницком ТЦК, отклонить было невозможно.
Он уточнил, что его команда продолжит работу над Bihus.Info даже без его личного участия.
В обращении журналист напомнил, что уже имеет двухлетний опыт службы и ранее был уволен, однако статуса участника боевых действий так и не получил.
"После увольнения я был абсолютно убежден, что меня мобилизуют через несколько месяцев и относился к гражданской жизни как к внеплановому отпуску, наполняя его военными задачами, насколько это было возможно, периодически удивляясь, почему этот отпуск затянулся. Вот и мобилизовали. Брони у меня никогда не было", - отметил журналист.
Напомним, Денис Бигус вступил в ряды добровольцев в начале полномасштабного вторжения.
Он служил оператором беспилотников, корректировал артиллерийские удары, занимался разведкой для ДВКР СБУ и ГУР, а также участвовал в штурме Лукьяновки.
Денис Бигус (фото: facebook.com/monti.czardas)
В декабре 2023 года он оставил службу в подразделении Патрульной полиции.
Впоследствии его коллеги из военной контрразведки СБУ предложили ему новые задачи, и он начал работать как внештатный сотрудник Департамента военной контрразведки.
