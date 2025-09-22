ua en ru
Журналиста Дениса Бигуса мобилизовали: все подробности

Понедельник 22 сентября 2025 21:09
Журналиста Дениса Бигуса мобилизовали: все подробности
Автор: Иванна Пашкевич

Журналиста-расследователя и руководителя проекта Bihus.Info Дениса Бигуса снова мобилизовали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал блогера.

Дениса Бигуса мобилизовали

По словам Бигуса, предложение, которое он получил в Винницком ТЦК, отклонить было невозможно.

Он уточнил, что его команда продолжит работу над Bihus.Info даже без его личного участия.

В обращении журналист напомнил, что уже имеет двухлетний опыт службы и ранее был уволен, однако статуса участника боевых действий так и не получил.

"После увольнения я был абсолютно убежден, что меня мобилизуют через несколько месяцев и относился к гражданской жизни как к внеплановому отпуску, наполняя его военными задачами, насколько это было возможно, периодически удивляясь, почему этот отпуск затянулся. Вот и мобилизовали. Брони у меня никогда не было", - отметил журналист.

Напомним, Денис Бигус вступил в ряды добровольцев в начале полномасштабного вторжения.

Он служил оператором беспилотников, корректировал артиллерийские удары, занимался разведкой для ДВКР СБУ и ГУР, а также участвовал в штурме Лукьяновки.

Денис Бигус (фото: facebook.com/monti.czardas)

В декабре 2023 года он оставил службу в подразделении Патрульной полиции.

Впоследствии его коллеги из военной контрразведки СБУ предложили ему новые задачи, и он начал работать как внештатный сотрудник Департамента военной контрразведки.

