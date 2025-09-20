ua en ru
Єфросиніна зворушила зізнанням про стосунки з чоловіком-військовим (відео)

Субота 20 вересня 2025 20:51
Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв (фото: instagram.com/timur_khromaev)
Автор: Поліна Іваненко

Ведуча Маша Єфросиніна висловилася про шлюб з Тимуром Хромаєвим, який нині захищає Україну на фронті. За словами інтерв'юєрки, її обранець не любить, коли вона у надто ошатному одязі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це ведуча розповіла в інтерв'ю Анні Хаустовій, яке вже вийшло на YouTube.

Яким зізнанням про шлюб поділилася Єфросиніна

"Мій чоловік не любить, коли я вдягаю сукню, приводжу себе до ладу, бо він мене такою бачить все життя. Це моя робота... Він до мене не доторкнеться, якщо от отак я зараз прийду додому, він першим ділом скаже: "Ти коли вмиватися?" - заявила Маша.

"Я ходжу вдома в таких великих шортах, розтягнутих футболках, з пучком на голові. Оце він любить, щоб з усіх боків можна було б залізти, підлізти. І я тобі чесно скажу, допоки я можу розповідати тобі це і дівчатам, які нас дивляться, доти я і щаслива жінка",- додала вона.

Єфросиніна зворушила зізнанням про стосунки з чоловіком-військовим (відео)Єфросиніна розповіла про стосунки з чоловіком (фото: instagram.com/timur_khromaev)

При цьому Єфросиніна зауважила, що за 23 роки життя з чоловіком вона часто змінювалася. І обранець любив її у будь-якій формі.

"Взагалі ставлення чоловіка до тіла дуже багато важить, як не крути, для жіночої самооцінки. Хоча я сама навчаю жінок: не спирайтеся виключно на це, не робіть чоловіка центром, своєю опорою своєї самооцінки. Це неправильно. Неправильно, підкреслюю. Але коли воно є, воно дуже допомагає", - наголосила Маша.

На думку ведучої, нині у суспільстві все ще присутній стереотип про "слабку стать" та жінок, які в усьому залежать від чоловіка. Але з часом, вважає Єфросиніна, все зміниться. Бо вже зараз жінки розуміють, що можуть все.

