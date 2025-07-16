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Зірка "Дитячого Євробачення" Анастасія Петрик виходить заміж: фото шикарної обручки

Середа 16 липня 2025 10:49
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Зірка "Дитячого Євробачення" Анастасія Петрик виходить заміж: фото шикарної обручки Анастасія Петрик зі своїм коханим (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)
Автор: Катерина Собкова

Українська співачка, переможниця "Дитячого Євробачення-2012" Анастасія Петрик поділилася в мережі радісною новиною - вона виходить заміж.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Анастасія Петрик показала фото із заручин

"Там, де закінчуються хвилі, починається наша безкінечність", - підписала вона серію фото зі своїм бойфрендом.

На світлинах пара позує на березі океану. Артистка тримає в руках величезний букет із білими трояндами. Також Петрик продемонструвала каблучку з діамантом вражаючих розмірів.

Зірка &quot;Дитячого Євробачення&quot; Анастасія Петрик виходить заміж: фото шикарної обручки

Анастасія Петрик показала обручку (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)

Про обранця української співачки практично нічого не відомо. Раніше дівчина публікувала лише декілька фото з ним.

Зірка "Дитячого Євробачення" виходить заміж (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)

Що відомо про Анастасію Петрик

Майбутня співачка народилася 2002 року в Одесі в родині музикантів: батько - клавішник, а мама - скрипалька. Не дивно, що з раннього дитинства дівчинка почала співати.

Сильними вокальними даними володіє і її сестра Вікторія. Сестри Петрик брали участь у шоу "Україна має талант-2" (2010).

Крім того, 2010 року Анастасія посіла перше місце в конкурсі "Дитяча Нова хвиля" в молодшій віковій категорії.

У 2012 році Анастасія Петрик виграла "Дитяче Євробачення" в Амстердамі.

Зірка &quot;Дитячого Євробачення&quot; Анастасія Петрик виходить заміж: фото шикарної обручки

Сестри Петрик у 2019 році (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)

До повномасштабного вторгнення РФ дівчина з батьками жила в Одесі. У 2022 році вони переїхали до США (штат Філадельфія).

Судячи з усього, саме там Петрик і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком.

Зірка &quot;Дитячого Євробачення&quot; Анастасія Петрик виходить заміж: фото шикарної обручки

Настя з коханим (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)

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