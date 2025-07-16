Зірка "Дитячого Євробачення" Анастасія Петрик виходить заміж: фото шикарної обручки
Українська співачка, переможниця "Дитячого Євробачення-2012" Анастасія Петрик поділилася в мережі радісною новиною - вона виходить заміж.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Анастасія Петрик показала фото із заручин
"Там, де закінчуються хвилі, починається наша безкінечність", - підписала вона серію фото зі своїм бойфрендом.
На світлинах пара позує на березі океану. Артистка тримає в руках величезний букет із білими трояндами. Також Петрик продемонструвала каблучку з діамантом вражаючих розмірів.
Анастасія Петрик показала обручку (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)
Про обранця української співачки практично нічого не відомо. Раніше дівчина публікувала лише декілька фото з ним.
Зірка "Дитячого Євробачення" виходить заміж (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)
Що відомо про Анастасію Петрик
Майбутня співачка народилася 2002 року в Одесі в родині музикантів: батько - клавішник, а мама - скрипалька. Не дивно, що з раннього дитинства дівчинка почала співати.
Сильними вокальними даними володіє і її сестра Вікторія. Сестри Петрик брали участь у шоу "Україна має талант-2" (2010).
Крім того, 2010 року Анастасія посіла перше місце в конкурсі "Дитяча Нова хвиля" в молодшій віковій категорії.
У 2012 році Анастасія Петрик виграла "Дитяче Євробачення" в Амстердамі.
Сестри Петрик у 2019 році (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)
До повномасштабного вторгнення РФ дівчина з батьками жила в Одесі. У 2022 році вони переїхали до США (штат Філадельфія).
Судячи з усього, саме там Петрик і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком.
Настя з коханим (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)
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