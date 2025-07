Дженніфер Еністон підігріла чутки про новий роман: що відомо про її ймовірного обранця

Зірка виглядала дуже щасливою і розслабленою. Вона обрала для подорожі стильний образ: чорна майка, капелюх із широкими полями та джинси-кльош.

Під час поїздки Еністон із Кертісом знайомила його зі своїми близькими друзями - актором Джейсоном Бейтманом та його дружиною Амандою Анкою.

Вечір компанія провела на яхті, насолоджуючись атмосферою та спілкуванням.

I am freaking out with all these pictures! Jennifer Aniston & Jim Curtis pic.twitter.com/XadQOJoQtW