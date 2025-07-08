Дженніфер Еністон підігріла чутки про новий роман: що відомо про її ймовірного обранця

56-річна голлівудська зірка Дженніфер Еністон знову стала об’єктом уваги преси через можливий новий роман. Вона була помічена у компанії відомого лайф-коуча і гіпнотерапевта Джима Кертіса під час спільної поїздки на Майорку з нагоди Дня Незалежності США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Зірка виглядала дуже щасливою і розслабленою. Вона обрала для подорожі стильний образ: чорна майка, капелюх із широкими полями та джинси-кльош.

Під час поїздки Еністон із Кертісом знайомила його зі своїми близькими друзями - актором Джейсоном Бейтманом та його дружиною Амандою Анкою.

Вечір компанія провела на яхті, насолоджуючись атмосферою та спілкуванням.

I am freaking out with all these pictures! Jennifer Aniston & Jim Curtis pic.twitter.com/XadQOJoQtW — CarolAniston (@jenanistoworld) July 8, 2025

Це не перший випадок, коли їх помічають разом. Минулого місяця їх зафіксували в одному з розкішних готелів у Північній Каліфорнії - Ventana Big Sur.

Такий публічний вихід лише підсилює чутки про їхні романтичні стосунки.

Хто такий Джим Кертіс

Джим Кертіс - популярний у соцмережах трансформаційний коуч і гіпнотерапевт із понад 550 тисячами підписників в Instagram.

Він регулярно публікує надихаючі цитати та поради, як звільнитися від минулого, позбутися старих шаблонів і знайти справжнє кохання.

Дженніфер підписана на його акаунт вже майже два роки та неодноразово висловлювала підтримку його публікаціям.

Джим Кертіс (фото: instagram.com/jimcurtis1)

Цього року Кертіс випустив книгу !Shift: Quantum Manifestation Guide: A Workbook for Coding a New Consciousness! - посібник із квантової маніфестації та перезавантаження свідомості, яку Еністон рекламувала у себе в Instagram.

У квітні акторка розповіла, що проходить курс гіпнозу, аби побороти страх польотів.

Кертіс практикує терапію, яку називає "гіпнореалізацією" - метод, що допомагає людям позбавитися минулого і створити нову реальність із коханням і гармонією.

Джим Кертіс (фото: instagram.com/jimcurtis1​​​​​​​)

Сам Кертіс пережив особисті випробування: він довго боровся з нервовим болем, що почався ще у 1995 році.

Після діагностики ураження спинного мозку він звернувся до альтернативних методів лікування, зокрема медитації та усвідомленості, що сформували його філософію і терапевтичний підхід.

Джим Кертіс (фото: instagram.com/jimcurtis1​​​​​​​)

Особисте життя Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон була одружена двічі - з актором Бредом Піттом та Джастіном Теру.

З Бредом Піттом вони розлучилися у 2005 році після п’яти років шлюбу. Їхній розрив набув розголосу, особливо після того, як Пітт почав стосунки з Анджеліною Джолі.

У 2015 році Еністон вийшла заміж за Джастіна Теру, але пара розлучилася через три роки, у 2018 році.

Дженніфер Еністон і Джастін Теру (фото: Getty Images)

У 2022 році акторка відверто розповіла про складний досвід з ЕКЗ і жаль, що не заморозила яйцеклітини раніше.

"Це був для мене складний шлях, шлях до народження дитини", - зізналася вона.