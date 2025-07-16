Звезда "Детского Евровидения" Анастасия Петрик выходит замуж: фото шикарного кольца
Украинская певица, победительница "Детского Евровидения-2012" Анастасия Петрик поделилась в сети радостной новостью - она выходит замуж.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Анастасия Петрик показала фото с помолвки
"Там, где заканчиваются волны, начинается наша бесконечность", - подписала она серию фото со своим бойфрендом.
На снимках пара позирует на берегу океана. Артистка держит в руках огромный букет с белыми розами. Также Петрик продемонстрировала кольцо с бриллиантом внушающих размеров.
Анастасия Петрик показала кольцо (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)
Про избранника украинской певицы практически ничего не известно. Ранее девушка публиковала лишь несколько фото с ним.
Звезда "Детского Евровидения" выходит замуж (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)
Что известно про Анастасию Петрик
Будущая певица родилась в 2002 году в Одессе в семье музыкантов: отец - клавишник, а мама - скрипачка. Неудивительно, что с раннего детства девочка начала петь.
Сильными вокальными данными обладает и ее сестра Виктория. Сестры Петрик принимали участие в шоу "Україна має талант-2" (2010).
Кроме того, в 2010 году Анастасия заняла первое место в конкурсе "Детская Новая волна" в младшей возрастной категории.
В 2012 году Анастасия Петрик выиграла "Детское Евровидение" в Амстердаме.
Сестры Петрик в 2019 году (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)
До полномасштабного вторжения РФ девушка с родителями жила в Одессе. В 2022 году они переехали в США (штат Филадельфия).
Судя по всему, именно там Петрик и познакомилась со своим будущим мужем.
Настя с возлюбленным (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)
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