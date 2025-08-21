"Це шедевр". Стерненко та Badstreet Boys кумедно переспівали легендарний хіт (відео)

Запальний гурт Badstreet Boys та волонтер Сергій Стерненко презентували музичний кавер на легендарний хіт Haddaway "What is Love". Ролик-пародія миттєво підкорив серця глядачів і має важливу благодійну мету.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відео в Instagram.

Як Стерненко запалив у відео Badstreet Boys

У кумедному ролику учасники гумористичного колективу Badstreet Boys, серед яких були Володимир Дантес, коміки Василь Байдак, Антон Тимошенко, Слава Кедр та Олег Свищ, переспівали хіт "What is Love" із закликом донатити на благодійний збір Сергія Стерненка "Тотальний русоріз".

У відео вони пародіюють мем з Джимом Керрі та Джоном Траволтою про трьох братів, які їдуть в авто, а потім запалюють на дискотеці.

Головним героєм став волонтер, який не лише танцює та з'являється у ролику, а ще й співає!

В мережі також звернули увагу на дівчат з рожевими сумочками. Вочевидь, це комічна відсилка до нападниці, яку СБУ викрила на спробі замаху на життя Стерненка.

Як відреагували в мережі

Користувачі з гумором оцінили спільну творчість коміків та волонтера.

"Я спочатку не зрозуміла прикіл з дівчатами й сумочками, а потім як зрозуміла".

"Це шедевр".

"Треба тепер розіграти жовтий піджак Стерненка".

"Весь кліп думала, ну що ці дівчата так одягнені, що за прикол, десь я це бачила. І потім як дійшло".

"Ну Стеценко, ну актор! Піджак топ - донат полетів".

"Вааа, я не знаю, що крутіше... Співаючий Стерненко чи каратист. Просто топчик".

"Чубчик Дантеса як окремий вид мистецтва".

"В шкільних підручниках має бути окремий розділ присвячений Бед Стріт Бойз".

"Думав, нічого сьогодні не побʼє інтервʼю Розового".

Badstreet Boys та Стерненко (фото: instagram.com)

Хто такі Badstreet Boys

Нагадаємо, це український гумористичний гурт, заснований коміками Василем Байдаком, Антоном Тимошенком, Славою Кедром, Олегом Свищем та співаком Володимиром Дантесом.

Разом вони створюють цікаві відеокліпи та кавери з метою зібрати кошти на допомогу ЗСУ. Раніше ми писали, як Святослав Вакарчук у кумедній перуці запалив у кліпі Badstreet Boys.