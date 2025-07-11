Зірка "Гризельди" та "Американської сімейки" відсвяткувала день народження: складно повірити, скільки їй років (фото)

Акторка та модель Софія Вергара, відома багатьом як Глорія з "Американської сімейки" та головна героїня серіалу "Гризельда", ефектно відсвяткувала свій день народження. Ви будете здивовані, але їй 53 роки.

Як зараз виглядає Вергара, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

Софії Вергарі 53, і ось яка вона нині

Так, 10 липня акторка приймала вітання з днем народження і вирішила провести свято разом з близькими. Софія вирушила в Італію, на острів Сардинія.

Багато квітів, торт і купа привітань - акторка точно була задоволена святкуванням свого 53-річчя.

Софія Вергара відсвяткувала свій день народження (скріншоти)

На вечірці з особливої нагоди Вергара затьмарила всіх. Вона обрала яскравий і дуже літній образ. Сукня з квітковим принтом ідеально підкреслила її фігуру.

Модель з глибоким декольте, вузлом на грудях і відкритими руками виглядає ефектно, але водночас елегантно, а квітковий візерунок у рожевих, синіх і зелених тонах додає образу святковості.

Як виглядає Вергара у 53 роки (фото: instagram.com/sofiavergara)

Софія доповнила сукню золотим браслетом-ланцюгом і ніжною підвіскою, залишивши волосся розпущеним. Макіяж, з акцентом на очі та нюдовими губами, завершив образ у стилі "гламур без зусиль". Це саме той випадок, коли класична жіночність поєдналася з сучасним стилем.

День народження Софії Вергари (фото: instagram.com/sofiavergara)

У коментарях фани та друзі не лише вітали акторку зі святом. Багато хто відзначив, що Софія має чудовий вигляд. Юзери пишуть: