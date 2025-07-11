ua en ru
Пт, 11 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Звезда "Гризельды" и "Американской семейки" отметила день рождения: сложно поверить, сколько ей лет (фото)

Пятница 11 июля 2025 18:15
UA EN RU
Звезда "Гризельды" и "Американской семейки" отметила день рождения: сложно поверить, сколько ей лет (фото) София Вергара (фото: instagram.com/sofiavergara)
Автор: Полина Иваненко

Актриса и модель София Вергара, известная многим как Глория из "Американской семейки" и главная героиня сериала "Гризельда", эффектно отпраздновала свой день рождения. Вы будете удивлены, но ей 53 года.

Как сейчас выглядит Вергара, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Софии Вергаре 53, и вот какая она сейчас

Так, 10 июля актриса принимала поздравления с днем рождения и решила провести праздник вместе с близкими. София отправилась в Италию, на остров Сардиния.

Много цветов, торт и немало поздравлений - актриса точно была довольна празднованием своего 53-летия.

София Вергара отпраздновала свой день рождения (скриншоты)

На вечеринке по особому случаю Вергара затмила всех. Она выбрала яркий и очень летний образ. Платье с цветочным принтом идеально подчеркнуло ее фигуру.

Модель с глубоким декольте, узлом на груди и открытыми руками выглядит эффектно, но в то же время элегантно, а цветочный узор в розовых, синих и зеленых тонах добавляет образу праздничности.

Как выглядит Вергара в 53 года (фото: instagram.com/sofiavergara)

София дополнила платье золотым браслетом-цепочкой и нежной подвеской, оставив волосы распущенными. Макияж, с акцентом на глаза и нюдовыми губами, завершил образ в стиле "гламур без усилий". Это именно тот случай, когда классическая женственность соединилась с современным стилем.

День рождения Софии Вергары (фото: instagram.com/sofiavergara)

В комментариях фаны и друзья не только поздравляли актрису с праздником. Многие отметили, что София прекрасно выглядит. Юзеры пишут:

  • "Красавица"
  • "Никому не говори, сколько тебе, и никто никогда не угадает"
  • "С возрастом все красивее!".

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Актриса Актеры
Новости
Удар по Одессе средь бела дня: количество пострадавших возросло
Удар по Одессе средь бела дня: количество пострадавших возросло
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом