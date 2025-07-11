Звезда "Гризельды" и "Американской семейки" отметила день рождения: сложно поверить, сколько ей лет (фото)

Актриса и модель София Вергара, известная многим как Глория из "Американской семейки" и главная героиня сериала "Гризельда", эффектно отпраздновала свой день рождения. Вы будете удивлены, но ей 53 года.

Как сейчас выглядит Вергара, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Софии Вергаре 53, и вот какая она сейчас

Так, 10 июля актриса принимала поздравления с днем рождения и решила провести праздник вместе с близкими. София отправилась в Италию, на остров Сардиния.

Много цветов, торт и немало поздравлений - актриса точно была довольна празднованием своего 53-летия.

София Вергара отпраздновала свой день рождения (скриншоты)

На вечеринке по особому случаю Вергара затмила всех. Она выбрала яркий и очень летний образ. Платье с цветочным принтом идеально подчеркнуло ее фигуру.

Модель с глубоким декольте, узлом на груди и открытыми руками выглядит эффектно, но в то же время элегантно, а цветочный узор в розовых, синих и зеленых тонах добавляет образу праздничности.

Как выглядит Вергара в 53 года (фото: instagram.com/sofiavergara)

София дополнила платье золотым браслетом-цепочкой и нежной подвеской, оставив волосы распущенными. Макияж, с акцентом на глаза и нюдовыми губами, завершил образ в стиле "гламур без усилий". Это именно тот случай, когда классическая женственность соединилась с современным стилем.

День рождения Софии Вергары (фото: instagram.com/sofiavergara)

В комментариях фаны и друзья не только поздравляли актрису с праздником. Многие отметили, что София прекрасно выглядит. Юзеры пишут: