Зірка "Кіборгів" зворушив спогадом про Донецьк: весь зал вигукував "Слава Україні"

Що сказав Жданов про Донецьк

У відповідь на запитання журналістки про атмосферу в місті, яка панувала на початку російської агресії, актор пригадав один пам'ятний випадок. Тоді люди скандували "Слава Україні".

Свідком проукраїнських настроїв він став під час роботи в Донецькому академічному театрі, де працював з тоді ще дружиною Оленою Хохлаткіною.

"Це було 14 травня, здається, ми три чи чотири вистави відіграли. Весь зал встав у кінці вистави й вигукував: "Слава Україні!" Це був шок. У нас волосся стало дибки. Ніхто нікого не підговорював, просто така вистава - українська, все. 900 людей встає і кричить: "Слава Україні!", - пригадав він.

Зірка "Кіборгів" про Донецьк (скриншот)

Сам Жданов називає окупацію Донецька болючим етапом у своєму житті. Він був змушений покинути місто та перебратися до Києва, але тут не всі тоді могли зрозуміти переживання переселенця.

"Важко було в моральному, матеріальному плані. І ти приїхав сюди й тебе не розуміють просто. Зараз зрозуміли. Я спілкувався зі своїм кумом, який був в окупації в Херсоні. Я говорю: "Тепер ти мене розумієш?" Він каже: "Так, тепер я тебе розумію", - зазначив він.

"Потім оцей біль, оці страждання охопили всю Україну. І всі зрозуміли, що це не просто так і воно так просто не минеться. Нас просто знищать і все. В них така ціль", - додав він.

Чому Жданов поїхав з Донецька

Він також розповів, що інформація про події в країні погано доходила до міста. Наприклад, щодо Революції гідності на Майдані.

"Ну, а коли потім почалися вбивства людей, звірства ці, тоді пелена з очей спала. І треба було вибирати. Ми з дружиною вибрали так (поїхати - ред.), тому що жити під дулом автомата я не хотів", - додав він.

Актор знає, що таке Радянський Союз, і повертатися до такого існування бажання не мав.

"Це було настільки, коли їздячи по місту, ти бачиш ці блокпости й просто будь-який дурень може собі дозволити все, що захоче", - зауважив він.

За словами Жданова, у нього було абсолютне несприйняття того існування і способу життя, який примусово нав'язали регіону.

"Ну, там вони просто цього не бачать. Вони просто не можуть, в них немає порівняння. В нас є з чим порівнювати. От і все", - додав він.