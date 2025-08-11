Зірка Нового каналу відповіла, чи буде новий сезон шоу "Ревізор"

Колишня ведуча легендарного шоу "Ревізор" Анна Жижа, яку глядачі пам’ятають за гучними перевірками ресторанів та готелів, розповіла, чим займається зараз, та чи бачить майбутнє у проєкту після війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки для YouTube-шоу "Тур зірками".

З телевізора - в кіно

Після завершення роботи на Новому каналі Анна Жижа повністю присвятила себе кіновиробництву.

За цей час вона зняла п’ять серіалів, серед яких і гучний "Потяг" - історія про перший евакуаційний рейс Укрзалізниці з Харкова на захід України у перший день війни.

Анна Жижа (фото: instagram.com/azhizha)

Стрічка отримала головний приз на італійському серіальному фестивалі, а режисер Володимир Янущук нині номінується на нагороду в Південній Кореї.

Зараз Жижа працює над повнометражним фільмом про архітектора Владислава Городецького.

"Щоранку перевіряємо новини, бо без будинку з химерами кіна не буде", - зізналася вона.

Чи повернеться "Ревізор"

Телеведуча не виключає, що після завершення війни шоу "Ревізор" може знову вийти на екрани.

"Коли закінчиться війна і ми всі будемо в нормі, український ресторанний бізнес знову потребуватиме тонусу, і програма "Ревізор" якнайкраще може це надати", - зазначила вона.

Втім, за словами Жижі, формат потребуватиме повного перезапуску: інший темп перевірок, менша прискіпливість і врахування нових реалій.

Анна Жижа (фото: instagram.com/azhizha)

Вона також додала, що готова консультувати молодих фахівців, які візьмуться за відродження проєкту, але не впевнена, що хоче знову бути його ведучою.

Також Анна Жижа наголосила, що за весь час роботи в шоу їй особисто ніхто не пропонував хабарів.

Натомість погрози надходили часто, зокрема й від впливових осіб.

"Казали: ви ж розумієте, з ким ви говорите, і що я зроблю з вашим каналом. Але жодні погрози не виконалися, бо ми відпрацювали десять сезонів спокійно і щасливо", - підкреслила вона.

Про проєкт "Ревізор"

"Ревізор" - українське соціальне реаліті-шоу Нового каналу, яке перевіряє заклади сфери обслуговування: готелі, ресторани, супермаркети, аквапарки, салони краси, санаторії, парки, дитячі садки та навіть історико-культурні комплекси.

Мета проєкту - оцінити якість сервісу та надати об’єктивну рекомендацію глядачам.

Прем’єра відбулася 27 серпня 2011 року. Вже у першому сезоні перевірки вийшли за межі ресторанів і готелів, охопивши різні заклади від пляжів до поїздів.

Перші сезони, ведучою яких була Оля Фреймут, давалися важко - чимало власників просто зачиняли двері перед знімальною групою.

З третім сезоном (2013 рік) почалися повторні перевірки закладів, які вже отримували рекомендації, та з’явилися "золоті таблички" з підвищеними вимогами до якості.

У разі провалу перевірки відзнаки забирали. Команда також виїжджала на ревізії за кордон - в Австрію, Францію, Італію та Велику Британію.

У четвертому сезоні додалося постшоу "Страсті за Ревізором", де власники закладів мали змогу публічно відповісти на зауваження програми.

П’ятий сезон (2015 рік) стартував із новим ведучим Вадимом Абрамовим. З’явилися біметалеві - срібно-золоті таблички, "чорні мітки" для найгірших закладів, а також обов’язкове дегустування страв і проживання у готелях.

У 2017 році ведучим восьмого сезону став Микола Тищенко, а у дев’ятому до нього приєдналася Олена Філонова.

З 2019 року шоу вела Юлія Панкова, яка зізналася, що мріяла про цю роль.

У 2020 році вийшли спецвипуски "Ревізор. Карантин", де команда перевіряла магазини, ринки, заклади харчування на виніс і АЗС у Києві на дотримання карантинних норм.

Проєкт мав на меті викрити несумлінних підприємців, які порушували правила під час пандемії.