Зірка "Тіней забутих предків" зізналася, як пережила скандал через відмову говорити українською
Зірка фільму "Тіні забутих предків" Лариса Кадочникова вперше прокоментувала мовний скандал, в який потрапила на початку 2025 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки для OBOZ.UA.
Як Кадочнікова пережила мовний скандал
Так, у січні, під час вручення премії імені Сергія Параджанова в Будинку кіно. акторка публічно звернулася до аудиторії російською мовою, що викликало хвилю критики та обурення в соцмережах.
Зі слів артистки, ця ситуація стала для неї болючою та незрозумілою.
"Для мене ця ситуація досі залишається незрозумілою і болючою. У театрі я зуміла перейти на українську всього за два місяці - у двох виставах граю. Мені неймовірно допомогла телеведуча Тетяна Цимбал - ми працювали дуже скрупульозно, буквально над кожним словом", - поділилася Кадочникова.
Лариса Кадочникова (фото: facebook.com/larisa.kadocnikova)
"І тепер я вже навіть не згадаю, як звучали ці ролі російською. Таня приходила на генеральні прогони, казала: "Ларисо, ідеально". А того вечора... Я просто розгубилася, все сталося спонтанно", - пояснила вона.
Лариса також згадала, що на її місці міг би опинитися і режисер Роман Балаян, і припустила, що в такому разі скандал міг повторитися.
За словами зірки, подібні мовні ситуації в українській культурі досі залишаються складними та неоднозначними.
"Якби, приміром, на моєму місці був Роман Балаян - цілком можливо, що теж стався б скандал. Але він не прийшов. Або ось Параджанов: людина, яка підняла українське кіно на світовий рівень, але в побуті теж говорив російською. Це дійсно дуже складна тема. Приходьте до театру - я граю на сцені винятково українською", - наголосила актриса.
Лариса Кадочникова (фото: facebook.com/larisa.kadocnikova)
За словами Кадочникової, театр також не залишився осторонь інциденту. Вона поспілкувалася з художнім керівником театру, який закликав її пережити цю ситуацію.
"У мене була розмова з Кирилом Кашликовим, нашим гендиректором і художнім керівником. Він сказав: "Ларисо, це треба пережити", - пригадала знаменитість.
Попри шквал критики, акторка отримала й підтримку. Серед тих, хто написав слова підтримки, була й Галина Логінова - мама голлівудської акторки Міли Йовович.
"Між тим, разом із хвилею хейту я отримала і багато підтримки. Навіть Галя Логінова, мама Міли Йовович, надіслала повідомлення. Свого часу гостювала в неї в Америці", - поділилася Лариса.
Що відомо про мовний скандал із Кадочниковою
Під час церемонії вручення премії імені Сергія Параджанова, яка відбулася 9 січня 2025 року в столичному Будинку кіно, акторка Лариса Кадочникова вийшла на сцену та звернулася до залу російською мовою.
Її виступ одразу ж викликав напруження в залі - гості заходу почали просити зірку перейти на українську.
Лариса Кадочникова (фото: facebook.com/larisa.kadocnikova)
У відповідь Кадочникова заявила, що вільна говорити тією мовою, якою хоче - хоч англійською, хоч російською, - і додала, що, на її думку, вже зробила для України достатньо, аби мати таке право.
Після оприлюднення відео з події ситуація набула широкого резонансу: в соцмережах вибухнули обговорення щодо доречності такої позиції публічної особи під час офіційної церемонії в умовах війни.
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